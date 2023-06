Biciclette, business a gonfie vele E il cicloturismo vale 7,4 miliardi

di Franca Ferri

Pedalare fa bene alla salute, all’ambiente e anche all’economia. Emerge dai numeri presentati nella terza edizione del Market Watch “Ecosistema della bicicletta“, l’annuale rapporto sviluppato da Banca Ifis che fotografa l’andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione sostenibile. Nel 2022, i ricavi dei produttori italiani di biciclette e componentistica hanno raggiunto per la prima volta quasi i due miliardi di euro, con un aumento del 10% sul 2021. A spingere il settore è stata soprattutto la crescita della produzione di biciclette elettriche. Ancora più impressionante il balzo in avanti rispetto al 2020, quando i ricavi avevano sfiorato ’solo’ il miliardo e mezzo di euro. E le prospettive parlano di un +6% per l’anno in corso, senza dimenticare le ricadute economiche per il territorio: la vacanza in bicicletta ha mosso, lo scorso anno, un indotto di 7,4 miliardi.

"La bicicletta è sostenibilità, economica e sociale. È questo il motivo per cui abbiamo voluto proporre la terza edizione di “Ecosistema della Bicicletta”, l’osservatorio del nostro Ufficio Studi che, ogni anno, offre una prospettiva originale su un settore che si conferma vivace traino della nostra economia – spiega Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis –. Come Banca da quarant’anni a servizio delle Pmi italiane, siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di un settore, quale quello della produzione di biciclette, che genera sempre più impatti positivi sull’ambiente, le persone e le comunità".

Uno dei fattori trainanti è di sicuro la bicicletta come compagna di viaggio: lo scorso anno è stata utilizzata da 6,3 milioni di turisti in Italia. Di questi, 1,9 milioni (37% italiani, il restante 63% stranieri) sono classificati come veri cicloturisti, ovvero persone che hanno utilizzato la bicicletta come parte integrante della mobilità vacanziera, con una durata media del soggiorno di 11 giorni, una spesa procapite di 1750 euro e un valore complessivo di 3,4 miliardi. Gli altri 4,4 milioni hanno utilizzato le due ruote per escursioni o tour cittadini, muovendo un indotto di 4 miliardi. Totale, un indotto di 7,4 miliardi, di cui hanno beneficato in particolare strutture ricettive (1,4 miliardi di euro), ristorazione (0,8 miliardi), abbigliamento (0,5 miliardi) e attività leisure (0,3 miliardi).

Guardando alla produzione, l’incremento del fatturato è andato di pari passo con l’aumento della redditività, nonostante l’impatto dell’inflazione. La tendenza è produrre modelli ad alto valore aggiunto: in particolare, aumenta la produzione di e-bike (crescita media annua tra il 2019 e il 2022 del +21,3%) che ha compensato il lieve calo di produzione di bici meccaniche (-3,1%). Alla crescita del comparto ha contribuito il forte peso dell’export, che nel 2022 ha pesato per il 21%, e si prevede un altro +2% per quest’anno.

A proposito di e-bike, il “mercato che non c’era“ dà grandi soddisfazioni, arrivando fra bici e componentistica, al 37% del fatturato complessivo, con un saldo importexport positivo per 43mila unità. Nell’ottica della mobilità sostenibile le previsioni sono ottime: le stime parlano di un tasso medio di crescita del 15,4% annuo a livello mondiale per i prossimi cinque anni.