La bici sta cambiando il volto delle città. L'Economist e la rivoluzione del 'pedal power'

Roma, 20 ottobre 2025 – “Dimenticate i veicoli elettrici. La bicicletta sta rivoluzionando i trasporti”. A dirlo è il settimanale britannico The Economist, in un articolo pubblicato il 9 ottobre e divenuto in breve tempo virale per i suoi contenuti, ritenuti ancor più dirompenti in quanto provenienti da una testata non certo nota per il proprio ‘attivismo’. Già il sottotitolo, “Il pedal power è in piena esplosione e scatenerà una nuova guerra culturale”, rende l’idea di quanta forza rivoluzionaria ‘l’umile bicicletta’ stia portando con sé, a livello globale. Con buona pace di chi scommetteva sull’auto elettrica come veicolo simbolo delle città ‘green’ del futuro.

La bici cambia il volto delle città

"È altamente efficiente dal punto di vista energetico, non costa quasi nulla, riduce la congestione e l’inquinamento ed elimina la necessità di enormi parcheggi – si legge nell’articolo -. Non parliamo dell’auto elettrica a guida autonoma, come immaginavano i magnati della tecnologia e i dirigenti dell’industria automobilistica. Piuttosto, si tratta dell’umile bicicletta. E, come per ogni tecnologia rivoluzionaria, con l’aumento dell’uso della bicicletta e gli sforzi delle città per renderla piacevole, le bici stanno polarizzando le persone e scatenando guerre culturali”. L’autore dell’articolo, non firmato, enumera poi diversi esempi di città europee nelle quali l’uso della bicicletta come mezzo privilegiato di trasporto è in crescita costante: al di là delle arcinote ‘capitali della bicicletta’, come Amsterdam e Copenaghen, si menzionano Londra e Parigi. Ma le due ruote stanno vivendo un autentico boom anche nei Paesi in via di sviluppo: “A Dacca, la capitale del Bangladesh – prosegue l’articolo - i risciò elettrici stanno rapidamente sostituendo quelli a benzina” e le bici elettriche si stanno moltiplicando rapidamente in numerose città dell'Africa orientale. “Anche a Pechino, appena 30 anni dopo che la maggior parte dei ciclisti è stata eliminata dalle strade cittadine per far posto alle auto, il numero di ciclisti è di nuovo in aumento – si legge - Solo che oggi è più probabile che pedalino su una lussuosa Brompton piuttosto che su una Flying Pigeon nera, l'onnipresente bicicletta a pedali degli anni successivi alla rivoluzione comunista”.

Tra i motivi della rinascita, la pandemia

L’articolo riassume le ragioni della rinascita del mezzo bici con tre motivi diversi: il Covid-19, le e-bike e le infrastruttur e ciclabili in espansione. Dopo lo scoppio della pandemia, le vendite di biciclette sono aumentate vertiginosamente, perché i pendolari hanno cercato di evitare i trasporti pubblici e i governi hanno introdotto anche degli incentivi all’acquisto di nuovi mezzi, per agevolare la transizione ‘green’ e incoraggiare, al contempo, il distanziamento sociale. Da un sondaggio americano citato nell’articolo emerge che il 18% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato una bicicletta, molti dei quali per la prima volta in assoluto, tra l'estate del 2019 e quella del 2020. A Tokyo, il 23% degli uomini d'affari ha iniziato ad andare al lavoro in bicicletta per evitare la folla sul treno.

Il progresso tecnologico delle e-bike

Il secondo motivo è da ricercarsi nell’avanzamento tecnologico nell’ambito delle batterie e, più in generale, delle e-bike: un progresso che le ha rese più economiche e divertenti da usare. Grazie alla pedalata assistita, l’uso delle biciclette per lunghe distanze è più semplice anche per gli individui meno allenati. I lavoratori possono presentarsi a una riunione senza aver sudato ed essere costretti a cambiarsi. Sono particolarmente utili per trasportare bambini e spesa, un'attività difficile se svolta solo con la pedalata. Le e-bike hanno anche accelerato enormemente l'uso dei servizi di bike sharing locali, rendendoli redditizi. L’articolo cita, a questo proposito, il grande successo riscosso dal programma "Divvy" a Chicago.

La diffusione delle ciclabili

La terza ragione è la diffusione di infrastrutture ciclabili. "Le biciclette sono scomparse come mezzo di trasporto a metà del XX secolo – argomenta l’articolo - non solo perché le auto erano più veloci e comode, ma anche perché rendevano il ciclismo catastroficamente pericoloso. Nel 1950, non meno di 805 ciclisti morirono sulle strade in Gran Bretagna: dieci volte il numero delle vittime dell'anno scorso. Ancora: «Le piste ciclabili creano ciclisti perché eliminano in gran parte il rischio di essere schiacciati da conducenti di suv distratti o aggressivi. I sondaggi mostrano che i tassi di uso della bicicletta sono più alti nei paesi in cui i ciclisti si sentono più sicuri. E ci sono poche cose che rendono i ciclisti più sicuri delle corsie che li separano dalle auto. Le piste ciclabili, peraltro, sono molto più economiche da realizzare rispetto alle nuove metropolitane: ciò consente alle città di ridurre il traffico e risparmiare denaro e incoraggia le persone a passare dalle quattro alle due ruote».

La ‘guerra culturale’

Il conflitto sociale fra utenti della strada, innescato dalla maggior diffusione delle biciclette, sembra essere una costante in diverse città menzionate dall’articolo. La conflittualità è ulteriormente esacerbata dal fatto che, non di rado, la politica cerca di sfruttare a proprio favore l’una o l’altra posizione (‘pro’ o ‘contro’ le due ruote e la realizzazione di infrastrutture ciclabili). «Queste sfide – conclude l’articolo - rallenteranno la riadozione della bicicletta. Tuttavia, nelle città che l’hanno resa popolare, l’idea di tornare a percorrere strade intasate dalle auto è considerata ridicola».

Il boom delle e-bike

Nel nostro Paese la maggior diffusione delle bici elettriche, in particolare, è certificata dai numeri: secondo un recente report commissionato dal ministero degli Affari esteri e curato da Most-Centro nazionale per la mobilità sostenibile, il mercato globale delle e-bike, attualmente valutato intorno ai 50 miliardi di dollari, sta registrando una crescita significativa, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) stimato tra il 4,5% e il 6% nei prossimi cinque anni. Il trend riflette l’aumento della domanda per soluzioni di mobilità sostenibile e innovative, spinto da fattori come l’urbanizzazione, la crescente attenzione ambientale e i continui progressi tecnologici nel settore. Sempre più consumatori scelgono le e-bike per spostamenti urbani, pendolarismo e tempo libero, attratti dalla comodità, dall’efficienza e dall’impatto ambientale ridotto. Inoltre, proprio gli investimenti in infrastrutture ciclabili stanno stimolando la crescita del mercato.

Trend di mercato

Negli ultimi dieci anni, la quota di mercato delle bici elettriche è balzata in Italia dal 3,4% al 20,3%, trasformando radicalmente il modo in cui le persone si muovono e contribuendo a rendere la mobilità sostenibile più accessibile e diffusa. A spingere in questa direzione contribuisce il successo delle cargo bike, le bici pensate per il trasporto di merci, che stanno sperimentando una rapida espansione in tutta Europa. Scelte da famiglie, imprese e logistica urbana per la copertura del cosiddetto ‘ultimo miglio’, le e-cargo bike rappresentano una soluzione sostenibile, efficiente e innovativa per la mobilità e il trasporto nelle città moderne. Nel solo 2023 ne sono state vendute oltre 112mila: il rapporto stima che, entro il 2030, il 20% degli spostamenti per il trasporto di merci nelle aree urbane sarà affidato alle cargo bike.