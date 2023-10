Nuovo testamento Berlusconi: è valido? Cosa dice il diritto colombiano

Roma, 12 ottobre 2023 – Un patrimonio consistente, grande da renderne quasi impossibile la reale quantificazione quello lasciato dell’ex premier Silvio Berlusconi nel suo testamento olografo. In diversi avrebbero scommesso in una battaglia per l’eredità nella successione mentre invece, fino a poche ore fa, pareva si fosse tutto concluso con una straordinaria semplicità. Le volontà testamentarie di Silvio Berlusconi rispettate senza indugio anche per il bene della famiglia. Quelle scritte in un testamento olografo, composto da tre fogli, per la suddivisione dei beni tra i 5 figli (i maggiori Marina e Pier Silvio ottengono la parte più consistente) con donazioni a Marta Fascina (100 milioni), Paolo Berlusconi (100 milioni) e Marcello Dell’Utri (30 milioni).

Eppure, a Napoli, il 3 ottobre scorso, è stato depositato un documento non olografo firmato dallo stesso Silvio Berlusconi in Colombia. Con questo documento, l’imprenditore torinese Marco Di Nunzio, rivendica 26 milioni di euro, le ville ai Caraibi e le barche dell’ex premier, oltre al 2% di Fininvest.

Spazio ora alle ipotesi, alle incognite giuridiche, alle norme internazionali che entrano in gioco con un corollario legato a società, immobili e sedi legali che potrebbero dare del filo da torcere ad avvocati e giuristi. Per provare a sciogliere qualche dubbio abbiamo chiesto a Dario Zanotti, avvocato e Solicitor (in Inghilterra e Galles) con Studio a Bologna presso Cartwright Pescatore, LL.M. presso il King's College di Londra, un parere sulle ipotesi che ora potrebbero aprirsi e quali scenari il diritto internazionale privato potrebbe mettere in piedi.

Quali sono gli scenari che si aprono in base al diritto colombiano?

"Intanto si tratta di ipotesi sulla base delle poche informazioni pubbliche, e su questa delicata e privata vicenda la definizione avverrà necessariamente per volontà delle stesse parti coinvolte o per decisione dell’autorità giudiziaria. Ci sono comunque temi che rappresentano i punti cruciali della questione. Intanto, in tutti i rapporti che hanno carattere di transnazionalità, più che verificare cosa dice la legge di un particolare Stato (nella specie, la Colombia), va anzitutto individuata la legge effettivamente applicabile al rapporto in questione: nel nostro caso, l’ordinamento giuridico che regola la successione e/o la forma del testamento. Questa operazione deve farsi alla luce delle norme del cosiddetto diritto internazionale privato, che per ragioni di brevità definisco, in termini molto semplicistici, come un groviglio di norme che possono variare da Stato e Stato e che aiutano i giuristi a individuare quale ‘sistema di leggi’ regola determinati rapporti. In questo ‘groviglio’ possiamo trovare ad esempio trattati e convenzioni internazionali, strumenti di diritto riconosciuti a livello internazionale, ma anche norme nazionali. Il compito del diritto internazionale privato è appunto quello di individuare le norme rilevanti e, secondo quanto espressamente stabilito e richiamato dalle stesse, sciogliere tutti i nodi che si creano da questi intrecci normativi. Nel nostro caso sono rilevanti tre strumenti legislativi: la nostra legge sul diritto internazionale privato (la Legge 31 maggio 1995, n. 218), il Regolamento UE 650/2012 in quanto direttamente applicabile in Italia, e il Codice civile colombiano che mi risulta contenere le norme di diritto internazionale privato che ci interessano. Per quanto riguarda la successione di Silvio Berlusconi, non avendo ulteriori elementi e sempre come suggestione, do per scontato che si applichi la legge italiana in base al criterio generale della legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta (art. 46 L. 218/1995). Il richiamo alla legge nazionale del defunto (ossia, quella italiana) è ‘accettato’ anche dall’art. 21 del Regolamento UE 650/2012 e dall’art. 1012 del Codice civile colombiano. Pertanto, sempre ferme le nostre premesse, possiamo dire con un buon grado di certezza che in Colombia è riconosciuta l’applicazione della legge italiana alla successione di Silvio Berlusconi. Facciamo la stessa operazione quanto alla forma del testamento: l’art. 48 della L. 218/1995 stabilisce che non solo è valido il testamento fatto in conformità alle leggi italiane ma anche fatto in conformità a quelle dello Stato nel quale è stato redatto. Quindi, può essere valido in Italia un testamento fatto validamente secondo le leggi colombiane. Ciò è confermato anche dall’art. 27 del Regolamento UE 650/2012 e, naturalmente, la legge colombiana riconosce come valido un testamento conforme alle proprie leggi. Lo scenario è quindi il seguente: nell’ambito di una successione regolata dal diritto italiano potrebbe avere efficacia un testamento redatto in conformità delle leggi colombiane”.

Il testamento scritto a macchina, sottoscritto di pugno e vidimato dal Ministero è tra le forme consentite?

"Alla luce dell’analisi sopra svolta, abbiamo appurato come anche la legge colombiana possa regolare la validità formale del testamento. Da una preliminare disamina del Codice civile colombiano, non mi risulta espressamente indicata la possibilità che un testamento fatto da un cittadino straniero possa essere “vidimato dalla Cancelleria del ministero degli Esteri colombiano”, mentre è espressamente citato quello fatto in presenza di un notaio (e di testimoni a seconda dei casi). Peraltro, sempre ai fini dei requisiti formali e sempre premessa l’operazione di suggestioni che stiamo facendo, può essere senz’altro interessante verificare se un’Autorità ministeriale colombiana possa validamente autenticare, in luogo di un notaio, la firma di un cittadino straniero, qual era Silvio Berlusconi mentre si trovava in Colombia. Lo scenario sarebbe meno controverso se l’ex premier si fosse avvalso dei servizi consolari forniti dalla nostra Ambasciata italiana in Colombia”.

Quali potrebbero essere le mosse degli gli attori coinvolti?

"In base agli elementi in mio possesso, posso prevedere come molto probabile che: 1) gli avvocati della famiglia Berlusconi contestino in qualche modo la validità formale del testamento fatto a favore del Sig. Di Nunzio e che 2) si preparino a ‘fare i conti’ per verificare se il valore complessivo dei legati fatti al Sig. Di Nunzio - e agli altri legatari - vada ad intaccare la quota di eredità lasciata ai figli di Silvio Berlusconi (dato che sono legittimari, ossia soggetti ai quali la legge italiana riserva necessariamente una quota di eredità). Su quest’ultimo punto, per i ragionamenti qui svolti, non dimentichiamoci che la successione, al di là delle formalità del testamento, resta sempre regolata dal diritto italiano”.