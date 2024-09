Benzina self a 1,77 euro al litro, minimi dal 2024

Roma, 12 settmbre 2024 – Il costo dei carburanti è ancora in calo. Il prezzo medio della benzina self service scende a 1,77 euro al litro, ai minimi dell'anno. Lo fa sapere Staffetta petrolifera sottolineando che il gasolio scende sotto quota 1,65 euro al litro, livello più basso dal 21 gennaio 2022. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è a 1,770 euro al litro mentre il diesel self service è scambiato a 1,649 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina servito è 1,915 euro al litro, quello del diesel servito a 1,794 euro al litro. Il Gpl servito viene venduto in media a 0,716 euro al litro. Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,867 euro al litro (servito 2,137), gasolio self service 1,765 euro al litro (servito 2,041), Gpl 0,858 euro al litro, metano 1,453 euro al /kg, Gnl 1,337 euro al kg.

In Italia dopo l'aumento di luglio (1,3% dal 0,8% di giugno) l'indice nazionale dei prezzi al consumo ad agosto è risceso all'1,1%. Il lieve rallentamento, spiega l'Istat, riflette prima di tutto il calo dei prezzi dell'energia che si amplia (da -6% a -8,6%).