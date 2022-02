La crisi energetica, con gli aumenti esorbitanti dei prezzi per gas e luce, si riflette inevitabilmente anche sul caro carburante. Le famiglie italiane già alle prese con rincari oltre il 100% per le utenze domestiche devono fronteggiare anche l'impennata del costo di benzina e gasolio alle stazioni di rifornimento. Chi può lascia l'automobile nel box, chi invece è costretto a utilizzarla per recarsi sul luogo di lavoro non può che "sottoporsi" a un salasso. Stesso discorso, con ricadute a cascata, per le imprese che movimentano i mezzi.

Il listino

Il giro di aumenti iniziato nei giorni scorsi, dopo un periodo di relativa quiete, si sta completando nelle ultime ore per tutti i maggioni marchi. In forte aumento, dunque, i prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP e Tamoil rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Le medie

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,838 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,847, pompe bianche 1,817), diesel a 1,714 euro/litro (+4, compagnie 1,721, pompe bianche 1,699).

benzina servito a 1,965 euro/litro (+4, compagnie 2,015, pompe bianche 1,870), diesel a 1,846 euro/litro (+4, compagnie 1,894, pompe bianche 1,753).

Gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,824, pompe bianche 0,810), metano servito a 1,774 euro/kg (+1, compagnie 1,818, pompe bianche 1,739), Gnl 2,157 euro/kg (-18, compagnie 2,168 euro/kg, pompe bianche 2,150 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 1,921 euro/litro (servito 2,136),

gasolio self service 1,811 euro/litro (servito 2,034),

Gpl 0,924 euro/litro

Metano 2,036 euro/kg

Gnl 2,139 euro/kg.