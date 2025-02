Benzina e gasolio; quanto abbiamo speso nel 2024

Roma, 14 febbraio 2025 – Da un'analisi effettuata dal Centro Studi Promotor, struttura di riferimento per quanto riguarda il mercato dell'automobile, è emerso un dato particolarmente rilevante. Nel 2024, infatti, gli italiani sono arrivati a spendere una cifra pari a 69,8 miliardi di euro per l'acquisto di benzina e gasolio destinati ai propri veicoli, registrando un calo rispetto al precedente 2023 (-1,4%, equivalente a poco oltre un miliardo in meno) e rapportando il tutto a un incremento complessivo dei consumi pari a +2,2%. La contrapposizione tra spesa in calo e consumi in aumento è dovuta alla riduzione del prezzo medio ponderato, sceso in un anno da 1,86 euro a 1,82 al litro per la benzina e da 1,79 a 1,72 euro al litro per il gasolio. Dalla spesa totale, inoltre, sono ben 38,5 i miliardi di euro detratti direttamente dallo Stato a causa delle accise che colpiscono i due carburanti e per l'Iva che si calcola su di esse e sulla componente industriale del prezzo.

Quanto abbiamo speso nel 2024 per benzina e gasolio

L'analisi

L'indagine si basa sui dati raccolti dal Centro Studi Promotor ed è stata realizzata grazie anche alle informazioni diffuse dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Da essa sono emersi inoltre anche le differenze principali tra l'andamento della benzina e quello del gasolio nel nostro paese. Tra il 2002, preso come riferimento in quanto anno dell'introduzione dell'euro, e il 2024 i consumi di benzina sono passati da 21,5 a 11,6 miliardi di litri, registrando perciò un netto calo addirittura del 45,8%, mentre la spesa totale si è ridotta passando da 22,5 miliardi a 21,2 miliardi di euro (-5,7%).

Per quanto concerne il gasolio, invece, i consumi sono passati dai 25,6 miliardi di litri del 2002 ai 28,3 miliardi di litri nel 2024, per un incremento del 10,5%, mentre la spesa è cresciuta a dismisura passando dai 21,9 miliardi di euro del 2002 ai 48,6 miliardi di euro del 2024 (+121,9%). Un altro dato interessante dell'analisi portata avanti dal centro studi bolognese è quello relativo all'andamento dei prezzi nel singolo 2024: la benzina, dopo avere aperto l'anno solare con un prezzo di 1,77 euro al litro, ha toccato un massimo di 1,92 euro al litro verso la metà di aprile prima di chiudere a 1,76 euro a dicembre, mentre il gasolio, che aveva esordito nei primi mesi con un prezzo medio di 1,73 euro, ha raggiunto un picco di 1,83 euro a metà febbraio per poi concludere l'anno a 1,67 euro.