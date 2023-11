"Bentornato con noi". In Banca d’Italia inizia l’era Panetta

"Buon lavoro Governatore. Bentornato con noi in Banca d’Italia": è il benvenuto, anche via social, con cui ieri la Banca d’Italia ha salutato Fabio Panetta. Il nuovo governatore, pur avendo passato gli ultimi anni a Francoforte come componente del board Bce, alla Banca d’Italia è di casa avendo trascorso lì quasi tutta la sua carriera sin dal 1985 fino alla carica di direttore generale nel 2019.