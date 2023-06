Bene l’economia ma l’inflazione resta un freno

Il Pil corre e l’inflazione si abbassa, ma l’anno prossimo l’economia italiana è destinata a rallentare. Bankitalia ha rivisto al rialzo il Pil per il 2023, che dovrebbe salire dell’1,3%, contro il +0,6% stimato a gennaio. Nelle proiezioni macro condotte nell’ambito dell’Eurosistema Bce, tuttavia, l’economia "si espanderebbe in misura contenuta nel resto del triennio, frenata dagli effetti del peggioramento delle condizioni di finanziamento", leggi tassi d’interesse in aumento. Per il prossimo anno il Pil salirebbe quindi solo dell’1% (era l’1,2% nella stima di gennaio) e dell’1,1 nel 2025. L’effetto della stretta monetaria, del resto, si fa già sentire in altri Paesi della zona euro: la Germania è in recessione tecnica, con effetti a cascata anche per l’Italia, vista la frenata dell’export registrata ad aprile. Nelle nuove previsioni economiche della Banca d’Italia, oltre a una crescita 2023 migliore rispetto a quella dell’1% prevista dal Def, c’è anche un’altra buona notizia per l’Italia: l’inflazione scende di ben 0,3 punti rispetto alle vecchie stime, e quest’anno si attesterà al 6,1%, per poi scendere al 2,3% il prossimo. È l’impatto positivo della discesa dei costi energetici, "più rapida di quanto ipotizzato". L’inflazione di fondo rimarrebbe ancora elevata nel corso di quest’anno, per ridursi nel prossimo biennio. Anche i nuovi dati dell’Istat confermano che qualcosa sul fronte dei prezzi si sta muovendo: a maggio l’inflazione riprende a scendere, tornando, dopo la risalita di aprile, al livello di marzo 2023 (+7,6%). Un dato che comunque resta più alto della media dell’Eurozona (+6,1%). Il rallentamento, che riguarda anche l’inflazione di fondo scesa da +6,2% a +6%, è influenzato dai beni energetici, ma frena anche il cosiddetto "carrello della spesa".

Elena Comelli