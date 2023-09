"Bene le risorse per le edicole a Roma" La Fieg chiede un piano straordinario per aumentare del 35% i punti vendita dei giornali. Per contrastare la diminuzione dei punti vendita e favorire il contatto tra lettori e informazione di qualità, la Fieg valuta positivamente le risorse del Fondo straordinario dell'editoria destinate alle edicole.