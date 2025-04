"Bene il coraggio degli editori". Barachini: il governo ci sarà

Lo "straordinario atto di coraggio" degli editori "credo che vada in qualche modo sostenuto, in tutti i modi, e noi lo stiamo facendo, lo faremo. Stiamo preparando altri importanti interventi normativi per il sostegno all’editoria. Abbiamo fatto un decreto sulle edicole e ne faremo altri. Abbiamo in mente di ampliare il sostegno alle scuole con altre iniziative per portare i giornali ovunque. A costi sempre inferiori". Così il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini (in foto il suo intervento) a Palazzo San Macuto per presentare nuova grafica e linea editoriale della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, con il presidente di Società editrice Sud Lino Morgante e i direttori Rizzo Nervo e Romano. "Penso che a questo coraggio – ha aggiunto – deve corrispondere un impegno del governo a mettere lo stesso coraggio".

Presenti all’incontro il ministro Nello Musumeci, il governatore della Sicilia Renato Schifani e il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti. "Per combattere la disinformazione, bisogna bloccare tutti i siti dove non c’è un direttore responsabile – ha detto – È molto semplice, bisogna fare un accordo. Se un paese come l’Italia riuscisse ad anticipare queste decisioni potrebbe fare scuola anche in Europa". Un altro aspetto importante, ha proseguito Riffeser, "è accelerare sulla consegna dei giornali a domicilio. Abbiamo dovuto creare un sistema in cui la gente per comprare un giornale deve andare anche a chilometri di distanza e invece di farlo lo legge a sbafo al bar".