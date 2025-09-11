L’inarrestabile ascesa di Bending Spoons, la scale-up “sposata” dalla famiglia Berlusconi

Milano, 11 settembre 2025 – Colpo di scena nel panorama tecnologico internazionale: Bending Spoons, la scale-up milanese che ha saputo imporsi tra i colossi del software per dispositivi mobili, ha finalizzato l'acquisizione di Vimeo, una delle più note piattaforme di video hosting e streaming al mondo. L'accordo, dal valore stimato di circa 1,4 miliardi di dollari, segna un passo da gigante per l'azienda italiana e un punto di svolta per il futuro di Vimeo.

Una strategia aggressiva di consolidamento

L'operazione non è una semplice acquisizione, ma il segno di una strategia molto più ampia e ambiziosa. Bending Spoons, fondata nel 2013, si è costruita una reputazione di "cacciatrice" di app e servizi digitali con un modello di business in difficoltà o con un potenziale inespresso. Il suo modello operativo è rodato: acquisire, ottimizzare, rilanciare. Applicando questo schema a piattaforme come Evernote (rilevata nel 2022) o Meetup, Bending Spoons ha dimostrato di avere le carte in regola per gestire e far fruttare asset complessi. L'acquisizione di Vimeo, con una storia decennale e un pubblico fidelizzato, rientra perfettamente in questo schema.

Berlusconi e Fininvest tra i finanziatori

L'ascesa di Bending Spoons si intreccia con un nome di peso nel panorama finanziario italiano: la famiglia Berlusconi. Nel 2023, la holding di famiglia, Fininvest, ha partecipato a un round di investimento di Bending Spoons, acquisendo una quota dell'azienda milanese. Questo legame strategico non è casuale: Fininvest, che detiene il controllo di Mediaset, vede in Bending Spoons un'opportunità di diversificazione e innovazione nel settore digitale. La partecipazione della famiglia Berlusconi evidenzia non solo la solidità finanziaria e la credibilità di Bending Spoons, ma anche l'interesse di attori tradizionali a investire nel futuro del digitale e del tech italiano.

Un futuro da "tech-hub" italiano

Per l'Italia, questa operazione ha un significato profondo. Dimostra che il nostro paese non è solo un mercato per l'innovazione straniera, ma può essere un attore protagonista sulla scena globale. Bending Spoons, con le sue acquisizioni di alto profilo, sta di fatto creando un "tech-hub" nazionale con una proiezione internazionale. Resta da vedere come la squadra di Bending Spoons, che vanta un approccio molto focalizzato sull'efficienza, riuscirà a trasformare Vimeo. L'attesa è alta, sia per il destino della storica piattaforma video che per il prossimo capitolo della scalata di Bending Spoons. Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare il via libera, con 7,85 dollari che verranno riconosciuti agli azionisti, un premio del 91% rispetto al valore medio delle azioni negli ultimi 2 mesi. L’azienda, fondata nel 2013, ha chiuso l’ultimo anno con 1,3 miliardi di ricavi e ha oltre mille dipendenti.