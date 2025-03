Nuovo colpo di Bending Spoons: acquisita Komoot, app del trekking da 45 milioni di utenti

Milano, 24 marzo 2025 – Gli appassionati di trekking, ciclismo, escursionismo e altri sport all'aria aperta la conoscono molto bene: Komoot, infatti, è una delle piattaforme più usate per la pianificazione di percorsi outdoor. Da oggi l’app tedesca, che ha un bacino di oltre 45 milioni di utenti, parlerà italiano: Bending Spoons, azienda italiana leader nello sviluppo di applicazioni mobili, ha infatti annunciato l’acquisizione di Komoot con una nota ufficiale. L'operazione segna un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale della società milanese che, solo negli ultimi anni, ha arricchito il proprio portafoglio con acquisizioni di alto profilo come Evernote, Brightcove, WeTransfer, Issuu, Meetup, Remini e StreamYard.

“Abbiamo reso le avventure outdoor accessibili a tutti”

Fondata oltre 17 anni fa, Komoot è cresciuta fino a diventare punto di riferimento in Europa per tutti coloro che amano l'avventura all'aria aperta. Il suo successo si deve alla combinazione tra un'interfaccia semplice e intuitiva, mappe dettagliate e un algoritmo avanzato, in grado di formulare itinerari personalizzati in base al livello di difficoltà e alle preferenze dell'utente. Altro valore aggiunto, un feed ricco di contenuti, con storie e avventure postate di continuo per ispirare la community: sono gli utenti stessi, infatti, a condividere le proprie esperienze e raccomandazioni per le varie attività outdoor. "Da 17 anni lavoriamo per rendere le avventure outdoor accessibili a tutti – commenta Markus Hallermann, ad e co-fondatore di Komoot –. Partendo da umili inizi nelle nostre stanze da studenti, abbiamo costruito l’app da zero e l’abbiamo fatta crescere fino ad avere 45 milioni di utenti, diventando la principale piattaforma del suo genere in Europa. Komoot ispira milioni di persone a esplorare gli spazi aperti, migliorando il benessere fisico e mentale, e continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, ciò che ci ha portato fin qui non basta per fare il passo successivo. Far scalare un’azienda richiede una mentalità e delle abilità diverse rispetto a quelle necessarie per fondarla. Ecco perché riteniamo che Bending Spoons, con le sue competenze nell’innovazione e nella crescita delle piattaforme, sia il partner ideale per guidare Komoot verso il futuro”. La sfida, ora, è allargare ulteriormente la community di utenti attraverso i servizi digitali offerti.

“Grande potenziale di crescita futura”

Dal canto suo, Luca Ferrari, Ceo e co-fondatore di Bending Spoons, ha dichiarato: "Siamo colpiti dai risultati ottenuti da Komoot negli ultimi diciassette anni e guardiamo con entusiasmo al suo potenziale di crescita futura. Grazie alle competenze e alla piattaforma tecnologica di Bending Spoons, siamo certi di poter accompagnare Komoot in un percorso di crescita e consolidamento per molti anni a venire”.

Advisor e investitori

Gli investitori che hanno sostenuto il percorso di Komoot sono: Krw Schindler, Outdoor Secondary, Mbg Beteiligungsges, Berlin-Brandenburg e Lp Capital (Liquid Partners). Perella Weinberg Partners ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Komoot, mentre Osborne Clarke si è occupato della consulenza legale. Bending Spoons si è avvalsa del supporto di Freshfields in qualità di advisor legale. La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da EY Advisory Spa. JP Morgan e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di advisor finanziari.

L’ascesa di Bending Spoons, da Immuni a oggi

Bending Spoons è uno dei più grandi sviluppatori di app al mondo e ha chiuso il 2024 con un fatturato di 706 milioni di dollari. Per il 2025, l’ad Ferrari prevede di andare “ben al di sopra del miliardo di euro”. App e servizi controllati da Bending Spoons hanno 300 milioni di utenti attivi al mese; i principali investitori sono Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital, Highland Europe, Neuberger Berman, Nb Renaissance, Nuo Capital e Tamburi Investment Partners. Fondata nel 2013, la digital company milanese è finita sotto i riflettori nel 2020, in piena pandemia, per aver sviluppato l'applicazione “Immuni” per il tracciamento del Covid nel nostro Paese. Successivamente, l’applicazione è stata affidata (gratuitamente e in licenza perpetua) alla gestione di Sogei e PagoPA. L’app è stata dismessa il 31 dicembre 2022, dopo un acceso dibattito tra gli ‘entusiasti’ e coloro che l’hanno sempre ritenuta un flop, per la scarsa fiducia accordata dai cittadini.

Un giro d’affari di circa 900 miliardi di dollari

Le cifre dell’operazione non sono state rese pubbliche, come non sono state rivelate quelle delle precedenti acquisizioni messe a segno da Bending Spoons negli anni. Quanto al mercato globale delle attività all'aperto, la stima è che valga attorno a 900 miliardi di dollari e si prevede che crescerà notevolmente nei prossimi cinque anni. La previsione comprende una vasta gamma di attività, come trekking, ciclismo, escursionismo, sport acquatici, camping e altri sport outdoor. Quello dei supporti digitali e tecnologici agli appassionati del settore è dunque un comparto dalle forti potenzialità di crescita.