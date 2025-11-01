Bending Spoons non si ferma più, dopo Vimeo acquista il colosso Aol

Milano, 1 novembre 2025 – ​L'annuncio dell'acquisizione di AOL (America Online) da parte dell'unicorno tecnologico italiano Bending Spoons segna un'operazione di scala e audacia senza precedenti per l'ecosistema tech europeo. A poche settimane dall'accordo per l'acquisto di Vimeo, la "fabbrica di app" milanese rincara la dose, dimostrando una strategia di crescita estremamente aggressiva, finalizzata alla creazione di un colosso digitale diversificato a guida italiana.

​I dettagli finanziari dell’operazione

​L'operazione vede Bending Spoons rilevare AOL da Yahoo!, che a sua volta è controllata dai fondi di private equity Apollo Global Management. Sebbene l'esatto prezzo di acquisto di AOL non sia stato formalmente divulgato, l'operazione è stata annunciata in concomitanza con il completamento di un maxi-finanziamento di debito da 2,8 miliardi di dollari, fornito da un pool internazionale di banche di primo piano (tra cui J.P. Morgan, UniCredit, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Goldman Sachs e Crédit Agricole CIB), e destinato non solo a finanziare l'acquisizione di AOL ma anche future operazioni di M&A, confermando una strategia aggressiva e di crescita esponenziale. L'acquisizione di AOL porterà la valutazione complessiva dell'azienda a circa 11 miliardi di dollari. Questi numeri non solo certificano Bending Spoons come uno dei pochi veri big player del tech europeo, ma ne proiettano la traiettoria verso una possibile futura IPO (Offerta Pubblica Iniziale) a Wall Street.

Ferrari: “Saremo i giusti custodi di AOL”

​Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha espresso grande ottimismo sulla transazione: ​"Secondo le nostre stime, AOL è uno dei dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo, con una base di clienti altamente fidelizzata... Intendiamo investire in modo significativo per aiutare il prodotto e l'azienda a prosperare. Siamo certi di essere i giusti custodi a lungo termine di AOL e non vediamo l'ora di servire la sua ampia e fedele base di utenti per molti anni a venire." ​Dal canto suo, Jim Lanzone, CEO di Yahoo, ha commentato l'accordo come parte di una strategia di focalizzazione del gruppo: ​"Questa operazione ci consentirà di concentrarci più a fondo sulle roadmap ambiziose che abbiamo pianificato per i prodotti principali di Yahoo, assicurando al contempo che AOL continui a prosperare sotto la nuova proprietà."

​Il significato per il mercato

​L'acquisizione di AOL non è solo una grande scommessa economica, ma un potente messaggio culturale ed economico. Bending Spoons sta dimostrando che la capacità di trasformazione digitale e l'eccellenza gestionale necessarie per resuscitare asset tecnologici storici non sono più monopolio della Silicon Valley.

L'Italia, attraverso questa serie di acquisizioni di brand globali, si afferma come polo di innovazione capace di attrarre capitali (come dimostra il finanziamento record) e di generare valore su scala mondiale, consolidando il suo ruolo di "custode" e "rigeneratore" delle icone del web. Fra le reazioni del mondo finanziario, quella di molti esperti che vedono l’accordo come un esempio del nuovo trend di accordi miliardari tecnologici in cui cresce il peso delle aziende europee. Fra gli ostacoli al successo dell’operazione, gli addetti ai lavori sottolineano sia il bisogno di innovare rapidamente l’offerta AOL, adeguandola ai nuovi bisogni digitali, sia il riuscire a espandersi su un mercato internazionale, notoriamente molto complicato e competitivo, e in rapida evoluzione. L’operazione è vista strategicamente simile ai casi di Spotify o di Skype, partiti con una connotazione europea e arrivati ad affermarsi globalmente, grazie a personalizzazione dei contenuti, e incontrando le diverse esigenze dei mercati e le nuove mode tecnologiche.