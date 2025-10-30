La Bce mantiene i tassi al 2%: la crescita Ue regge, ma le prospettive sono incerte

Roma, 30 ottobre 2025 – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: quello sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali resta al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Da mesi la Bce fa sapere di giudicare quella attuale “una buona posizione” (dei tassi ndr) per osservare gli sviluppi della situazione e valutare eventuali mosse. Il costo del denaro, quindi, resta al livello di giugno dopo 8 tagli.

“L'inflazione – si sottolinea – resta prossima all'obiettivo del 2% a medio termine e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo si conferma pressoché invariata. Il Consiglio direttivo riconosce che “l'economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale” con “il vigore del mercato del lavoro, la solidità dei bilanci del settore privato e le passate riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo” che “rimangono fattori importanti alla base della capacità di tenuta dell'economia”.

"Tuttavia – conclude la nota – le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa delle attuali controversie commerciali e tensioni geopolitiche a livello mondiale”. Per le future scelte di politica monetaria, il Consiglio direttivo “seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”.

“Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato – si legge nella nota della Bce –, il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.