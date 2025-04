La Bce taglia ancora i tassi. “Prospettive di crescita deteriorate per i dazi”

Francoforte, 17 aprile 2025 – Si abbassa ancora il costo del denaro nell’area Euro. La Bce ha infatti tagliato i tassi di 25 punti per la settima volta da giugno scorso.

Il tasso sui depositi, quello di riferimento, scende da 2,50% a 2,25%. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali cala da 2,65% a 2,40%, quello sui prestiti marginali da 2,90% a 2,65%.

L’analisi della Banca centrale europea al termine del consiglio direttivo è cauta, risentendo dell’attuale scenario economico condizionato dai dazi: "L'economia dell'area dell'euro ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali – si legge nella nota di Francoforte –. È probabile che la maggiore incertezza riduca la fiducia di famiglie e imprese e che la risposta avversa e volatile dei mercati alle tensioni commerciali determini un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Tali fattori possono gravare ulteriormente sulle prospettive economiche per l'area dell'euro”.

Il board Bce si dice “determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi stabilmente in modo sostenibile al suo obiettivo di medio termine del 2 per cento”.

Gli effetti sui mutui

Che ripercussioni avranno il nuovo taglio del costo del denaro sui mutui? Secondo Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) “il tasso fisso medio potrebbe arrivare, a breve, attorno al 2,55%, cifra più contenuta rispetto al 4% praticato fino a circa un anno fa”.

L’effetto sulle rate mensili "è progressivamente maggiore all'aumentare della durata del mutuo”. Se su un prestito decennale il risparmio varia tra 37 e 182 euro su un mutuo di 30 anni l'impatto è decisamente più forte, arrivando a oltre 200 euro mensili”.

Donald Trump contro la Fed

Intanto Donald Trump se la prende con il presidente della Federal Reserve (la banca centrale americana), Jerome Powell, per non avere tagliato i tassi di interesse, definendolo "sempre troppo in ritardo e in errore". "La fine del suo mandato non arriva abbastanza presto - scrive il presidente americano su Truth Social - ieri ha diffuso un rapporto che era un altro tipico, completo disastro".

Nel suo discorso all'Economic Club di Chicago, Powell ha affermato che "è molto probabile che i dazi generino almeno un aumento temporaneo dell'inflazione. Gli effetti inflazionistici potrebbero anche essere più persistenti. Evitare tale risultato dipenderà dall'entità degli effetti, dal tempo necessario affinché si trasmettano completamente ai prezzi e, in ultima analisi, dal mantenimento di aspettative di inflazione a lungo termine ben ancorate”.