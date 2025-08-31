Bayrou attacca l’Italia: “Fa dumping fiscale”

Roma, 31 agosto 2025 – ''L'Italia sta facendo una politica di dumping fiscale''. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l'8 settembre.

Le parole del premier rischiano di far nuovamente salire la tensione fra Francia e Italia dopo il caso Salvini e soldati in Ucraina.

Il primo ministro Francois Bayrou intervistato in diretta Tv

Il primo ministro francese, François Bayrou, parlando in diretta tv del rischio che i francesi con più risorse vadano all'estero se il governo vara provvedimenti mirati "ai più ricchi”, ha osservato che “ormai c'è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si trasferisce dove è più conveniente”. Aggiungendo poi, a titolo di esempio: “Guardate l'Italia, che sta facendo una politica di dumping fiscale”, con riferimento ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia o rimpatria dopo alcuni anni trascorsi all'estero.

Il dumping fiscale di uno Stato sussiste proprio in questo genere di pratica: adottare un sistema di tassazione più basso e vantaggioso, con l'obiettivo di attrarre investimenti e imprese da altri Paesi, creando una disparità con le altre nazioni e una forma di concorrenza sleale. In pratica, un Paese riduce le proprie aliquote fiscali per rendersi più attrattivo per le società straniere, che possono così beneficiare di un carico fiscale inferiore.

L’8 settembre il governo Bayrou si sottoporrà a un voto di fiducia che rischia di causare una crisi politica e nove elezioni. Una situazione generatasi dopo che, lo stesso Bayrou, ha messo in guardia dal sovraindebitamento, l’eccessivo debito pubblico cumulato dalla Francia che “rende necessari interventi drastici”.