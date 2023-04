Barachini rassicura Fieg: nessun ritardo sul decreto

"Pur comprendendo le preoccupazioni di un settore che attraversa una fase di contrazione, voglio rassicurare gli editori che sul decreto di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria 2023 non c’è nessun ritardo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini (in foto). "Abbiamo correttamente atteso oltre il termine non tassativo previsto – spiega – perché, come gli editori sanno bene, vogliamo avere il quadro preciso delle domande presentate per le due misure già attive del Fondo straordinario 2022 ai fini di una eventuale rimodulazione delle risorse, anche in considerazione della maggiore capienza del Fondo 2023. Inoltre siamo ancora in attesa dell’esito della procedura europea in materia di aiuti di stato richiesta per le altre due misure del fondo 2022 che intendiamo confermare".