Bar in crisi, non solo una questione economica ma anche sociale

Roma, 21 ottobre 2025 – Negli ultimi dieci anni hanno abbassato le serrande oltre 21mila bar in tutta Italia. E il bilancio del solo primo semestre 2025 non lascia spazio all’ottimismo: tra aperture e chiusure, il saldo è negativo di 706 unità. Numeri che raccontano un settore in affanno, ma anche una crisi di sistema che tocca da vicino la quotidianità e la socialità degli italiani. Sono alcuni dei dati emersi oggi durante “Il futuro del bar italiano”, l’evento promosso da FIPE-Confcommercio all’interno di HOST Milano, la fiera internazionale dell’accoglienza e della ristorazione. Un momento di confronto ad alto livello, culminato nel dialogo tra Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE, e Andrea Illy, presidente di Illycaffè.

Un settore sotto pressione

Il bar, simbolo del lifestyle italiano, continua a essere un presidio di prossimità e un motore di relazioni sociali, ma la tenuta economica è sempre più precaria. A fotografare la fragilità del comparto è anche il tasso di sopravvivenza: a cinque anni dall’apertura, solo il 53% dei bar resta attivo. E questo nonostante il comparto del “fuoricasa” conti oggi quasi 128mila imprese, 400mila addetti (di cui il 58,9% donne) e un valore stimato in oltre 20 miliardi di euro in consumi. “Le evidenze sullo stato di salute dei bar italiani mostrano come sia necessario un ripensamento del modello di business”, ha dichiarato Stoppani. “Con il cambiamento delle abitudini di consumo, la sfida è trovare un nuovo equilibrio tra costi e ricavi. Una sostenibilità economica che oggi è più che mai un’urgenza, per garantire la funzione sociale del bar e per rafforzarne il ruolo all’interno dell’offerta turistica italiana”.

Non solo espresso: il bar come medium culturale

A sottolineare il valore “civico” dei bar è stato anche Andrea Illy, secondo cui queste attività rappresentano molto più di un punto vendita: “Di tutte le attività commerciali al dettaglio, i bar sono quelle che contano il maggior numero di contatti con il pubblico, un volume paragonabile a quello dei media”, ha osservato il presidente di Illycaffè. “Sono luoghi di cultura sociale e alimentare, strumenti potentissimi di promozione dell’Italia nel mondo. Per questo accolgo con entusiasmo la proposta di Stoppani per un progetto di filiera strutturato”. Il bar, infatti, non è solo un esercizio commerciale. È un elemento identitario, un luogo che accompagna tutte le occasioni di consumo quotidiano: dalla colazione – ancora oggi punto di forza indiscusso – al pranzo veloce dei lunch bar, fino alla mixology del dopocena.

Il tempo di una svolta

Dietro il susseguirsi di chiusure non c’è solo l’effetto della pandemia o della pressione fiscale, ma un cambiamento più profondo nei comportamenti di consumo, nei modelli urbani, nelle attese del cliente. La sfida è ripensare l’impresa-bar non come una rendita di posizione, ma come un nodo vitale della comunità e della qualità urbana. Un compito che FIPE intende affrontare con un progetto di rilancio che parte dalla valorizzazione delle competenze, dell’innovazione e della qualità del servizio. Perché, come ha ricordato Stoppani, “la tradizione italiana del bar è un unicum nel panorama mondiale, e consente ai visitatori di vivere un’esperienza autentica, che racchiude la cultura del nostro Paese”. In un’Italia che cambia, il bar vuole restare il suo cuore pulsante. Ma per farlo, deve cambiare anche lui.