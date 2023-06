Chi è Fabio Panetta, nuovo governatore di Bankitalia

Il Consiglio dei ministri avvierà l'iter per la nomina di Fabio Panetta a governatore di Bankitalia.

Fabio Panetta

Panetta, attualmente nel board della Bce, succederà all'attuale numero 1 di Via XX Settembre, Ignazio Visco, che il prossimo novembre completerà il suo secondo mandato, dunque di fatto non rinnovabile per la guida di Bankitalia.

Fabio Panetta, nato a Roma l’1 agosto del 1959 è un economista e banchiere italiano, già Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni dall’1 gennaio 2020 è membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

Dopo la laurea in Economia e Commercio alla LUISS Guido Carli nel 1982 -riporta l’enciclopedia online wikipedia -, ha conseguito il Master of Science in Monetary Economics presso la London School of Economics e poi un PhD in Economics e Finance alla London Business School.

Entrato in Banca d'Italia nel 1985, diventa capo della sua divisione monetaria e finanziaria nel 1999.

Nel 2007 viene nominato capo del Servizio Studi di Congiuntura e Politica monetaria di Banca d'Italia, e nel 2011 Direttore centrale per il coordinamento della partecipazione della Banca d'Italia all'Eurosistema. È stato dal 2010 al 2012 direttore responsabile del Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Dall'8 ottobre 2012 al 9 maggio 2019 è stato vice-direttore generale della Banca d'Italia. Inoltre è membro del direttorio di Banca d'Italia e di quello dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nonché membro del consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali e supplente del Governatore nel consiglio direttivo della BCE.

Dal 10 maggio 2019 è Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. È anche membro del Consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico europeo divenuto pienamente operativo dal 4 novembre 2014.

Dal gennaio 2020 è diventato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.