Bando Inpgi, sussidi per collegi di merito fino a 5 mila euro: quando e come partecipare

Roma, 24 settembre 2025 - Inpgi apre al merito con un aiuto concreto per studenti meritevoli e famiglie di giornalisti. La cassa previdenziale dei giornalisti autonomi lancia un nuovo bando per favorire l’accesso ai Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del proprio programma di welfare attivo. L’iniziativa, approvata lo scorso aprile dal Consiglio di Amministrazione, si propone di sostenere il diritto allo studio e premiare l’impegno dei giovani. Ecco quando e come partecipare al bando.

Come funziona il bando

Il bando prevede l’erogazione di un sussidio annuale fino a un massimo di 5.000 euro per beneficiario, destinato alla copertura delle rette universitarie. Si tratta di una misura sperimentale quinquennale che conta su uno stanziamento annuo di 75 mila euro e un budget complessivo pari a 375 mila euro.

Cosa sono i collegi

I Collegi Universitari di Merito sono residenze universitarie d’eccellenza che offrono vitto, alloggio e percorsi formativi aggiuntivi a studenti selezionati in base al merito. I Collegi Universitari di Merito sono presenti in molte città italiane - Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Roma, Torino, Trieste e Verona. Ogni Collegio offre strutture complete, tra cui biblioteche, aule studio, laboratori, auditorium, mense, cucine comuni, spazi ricreativi e sportivi. All’ingresso, ogni studente sviluppa un percorso formativo personalizzato che integra gli studi accademici, con l’obiettivo di favorire crescita personale e professionale. Il percorso nei Collegi permette di scoprire le proprie capacità, rafforzare soft skills e prepararsi al mondo del lavoro. Gli studenti possono arricchire il proprio piano con attività extra-curriculari come corsi aggiuntivi, tutorato, orientamento, coaching e esperienze internazionali. È possibile consultare l’elenco delle strutture accreditate dal Mur su questa pagina.

I requisiti

Possono presentare domanda gli iscritti all’Inpgi, attivi o pensionati, con almeno 36 mesi di contribuzione. È richiesto un reddito familiare medio annuo, calcolato sugli ultimi tre anni, non superiore ai 50 mila euro. I beneficiari – iscritti o figli – devono avere un’età non superiore ai 26 anni alla scadenza del bando e aver superato la selezione per l’iscrizione in uno dei Collegi di Merito riconosciuti dal Mur.

Come fare domanda

Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo [email protected]. La finestra temporale sarà aperta dalle 12 del 1° ottobre 2025 fino alle 12 del 31 dicembre 2025.

Criteri di priorità

Nella graduatoria di assegnazione, la precedenza verrà data agli studenti iscritti a corsi di laurea in Scienze della comunicazione con indirizzo in giornalismo. Successivamente, il criterio di selezione terrà conto del reddito lordo medio familiare più basso.