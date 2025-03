Via le banconote da 50 euro? Ecco dove e come saranno ritirate

Roma, 31 marzo 2025 - Addio alle banconote da 50 euro? Sì, ma non a tutte. Il taglio da 50 euro è tra i più utilizzati in Europa: nei prossimi mesi potrebbe non essere più utilizzabile per i pagamenti in contanti. Dove? In Spagna.

Alcuni siti di informazione spagnoli parlano di aprile, altri di luglio, ma quel che è certo è che la Banca di Spagna si prepara a ritirare le banconote deteriorate. Si tratta di una prassi già in vigore in tutta Europa, che non deve destare allarme nemmeno in Spagna, dove il governo ha già diffuso le linee guida per la sostituzione. Ecco perché verranno ritirate e come sarà possibile cambiarle.

Le ragioni del ritiro

Secondo il portale online spagnolo Ideal, la Spagna dichiarerà non valide le banconote da 50 euro deteriorate e che presentano anche minime tracce inchiostro antifurto. Questi segni sono il risultato dell’attivazione di sistemi di sicurezza installati in bancomat, casseforti e dispositivi di trasporto contanti, che rilasciano inchiostro indelebile per rendere inutilizzabile il denaro in caso di furto o manomissione. Sebbene alcune banconote leggermente macchiate siano ancora in circolazione, le autorità spagnole vogliono impedirne definitivamente l’utilizzo. Ma perché? Sostanzialmente, per contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; fenomeno che diventa particolarmente rilevante nei mesi estivi, quando l’aumento del turismo porta a un maggiore utilizzo del contante. Questa iniziativa mira non solo a migliorare la qualità del denaro in circolazione, ma anche a contrastare attività illecite come il riciclaggio e la contraffazione.

Quali saranno ritirate

L’operazione riguarderà esclusivamente i pezzi logorati dal tempo e dall’uso, che potrebbero appunto non essere riconosciuti dai dispositivi elettronici o sollevare dubbi sulla loro autenticità. Chiunque si trovi in possesso di una banconota da 50 euro danneggiata, dunque, potrà recarsi presso una filiale della Banca di Spagna o presso un istituto finanziario autorizzato per chiederne la sostituzione.

Come sostituirle

La Banca di Spagna ha già predisposto protocolli chiari per la sostituzione delle banconote difettose. Per ottenere il cambio con quelle nuove, sarà necessario dimostrare di aver ricevuto la banconota in buona fede o di essere stati vittima di un furto. Se, invece, il biglietto risultasse alterato intenzionalmente o proveniente da attività illecite, verrà sequestrato e potrebbero scattare accertamenti da parte delle autorità. In questo senso, le autorità invitano a prestare attenzione alle banconote false.

Ci saranno costi?

La sostituzione delle banconote deteriorate è gratuita, tranne in un caso: quando il danneggiamento è dovuto all’attivazione di dispositivi antifurto e le banconote vengono presentate da professionisti, come istituti di credito o attività di cambio valuta. In questo caso, si dovranno pagare 10 centesimi per banconota, se il numero di banconote è pari o superiore a 100.