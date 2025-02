Bancomat, ATM addio? Come cambiano i prelievi allo sportello

Roma, 10 febbraio 2025 – Per molti istituti bancari italiani è una novità assoluta, per altri è già realtà il prelievo di contante allo sportello bancomat tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication), ovvero senza dover inserire fisicamente la carta. Il sistema, già utilizzato per pagamenti contactless con carte e smartphone, consentirà ai correntisti di prelevare contanti semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al lettore dell’ATM (Automated teller machine).

I vantaggi

I nuovi sportelli ATM, infatti, avranno schermi touchscreen al posto dei tradizionali tastierini, in modo da eliminare il rischio di truffe attraverso lo skimming, tecnica utilizzata per clonare le carte. Sempre sul fronte della sicurezza, gli utenti potranno autenticarsi con sistemi biometrici (riconoscimento facciale o impronta digitale), per ridurre ulteriormente il rischio di clonazioni. Infine, eliminando la necessità di inserire la carta nel lettore si riduce il contatto con le superfici fisiche e i conseguenti rischi di trasmissione di virus.

Il passaggio

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avverrà gradualmente nei prossimi anni, ma già diverse banche stanno sperimentando i nuovi dispositivi. In alcuni istituti di credito italiani l’area di accesso agli sportelli bancomat si apre già senza necessità di inserire la carta per entrare, proprio in vista del fatto che si può successivamente prelevare con tecnologia NFC.

Oltre ai minori rischi di clonazione, tra i benefici assicurati dai nuovi macchinari ci sarà la maggiore velocità nelle operazioni di prelievo e la riduzione dell’usura delle carte, che eviteranno anche danneggiarsi o restare incastrate.