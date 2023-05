Banco Bpm, volano i profitti: sarà un anno boom

Dopo Unicredit e Intesa Sanpaolo, anche i risultati del primo trimestre di Banco Bpm confermano l’ottimo stato di salute delle banche italiane. Il gruppo guidato da Giuseppe Castagna ha archiviato la prima trimestrale dell’anno con un utile netto di 265,3 milioni (+49,2% anno su anno) grazie a un margine di interesse record pari a 743 milioni, con una crescita del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 45,2% sull’anno. Nel corso del primo trimestre, spiega la nota diffusa in serata a mercati chiusi (con il titolo in rialzo dell’1,26% in attesa del comunicato) "in uno scenario macroeconomico più rassicurante, pur in presenza di elementi di incertezza, lo sforzo commerciale ed organizzativo del gruppo ha fatto registrare una positiva dinamica dei risultati operativi ed un’eccellente redditività".

La partenza in forte crescita del nuovo anno ha portato Banco Bpm a rialzare il target di utile netto del 2023 a 1,1 miliardi, con un eps (utile per azione) di 0,75 rispetto alla precedente guidance di 0,60 euro e quello del 2024 a 1,4 miliardi con un eps di 0,90. Per i prossimi due anni è prevista inoltre la distribuzione di dividendi per 1,25 miliardi, il doppio rispetto al biennio 2021-2022. Le ottime notizie riguardano anche il fronte dei crediti deteriorati. La strategia di derisking attuata dal gruppo negli anni precedenti, spiega sempre la nota "ha consentito di raggiungere un’ulteriore contrazione dei non performing loans, la cui incidenza sul totale dei crediti lordi si è ridotta al 4,2% dal 5,5% del 31 marzo 2022".

Si confermano sia la solida posizione patrimoniale, con un Cet1 Ratio al 14,15%, sia il sostegno finanziario a famiglie e imprese con nuova erogazione nel trimestre di crediti per 5,2 miliardi.

Achille Perego