Banco Bpm sigla l’accordo con i sindacati: 1.050 assunzioni

Accordo tra i sindacati e Banco Bpm sulle nuove assunzioni e sul premio aziendale, che cresce a 2.100 euro. L‘intesa prevede 1.050 assunzioni a fronte di 1.600 uscite, si legge in un comunicato della First Cisl, con un tasso di sostituzione "coerente" con quello "stabilito dagli accordi collettivi recentemente firmati in altre aziende del settore". Viene inoltre aumentata a 610 euro la contribuzione minima aziendale per gli iscritti all‘assistenza sanitaria di Caspop, mentre il contributo minimo al fondo pensione per i dipendenti iscritti al fondo Bipiemme viene elevato, in modo scaglionato, fino al raggiungimento del 3,25% all’1 gennaio 2027. Queste misure, che costituiscono un primo concreto passo verso la completa armonizzazione dei trattamenti welfare del gruppo, garantiscono una maggiore tutela della salute e del futuro previdenziale dei dipendenti. L‘accordo stabilisce infine la proroga del contratto integrativo aziendale fino a fine 2026.

Red. Eco.