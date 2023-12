Banco Bpm, remunerazione record . Nel nuovo piano utile di 6 miliardi

Utili triplicati a circa 6 miliardi, oltre 4 dei quali distribuiti ai soci, cinque volte rispetto ai dividendi del 2019-2022. Sono i numeri più significativi del nuovo Piano strategico 2023-2026 approvato dal cd di Banco Bpm e presentato ieri al mercato dall’ad Giuseppe Castagna. Un piano che prevede nel quadriennio un forte incremento della redditività e della remunerazione degli azionisti, pensato per una crescita "stand alone", senza partecipare al risiko bancario ed escludendo quindi acquisizioni o operazioni complesse, compreso Mps.

Castagna ha infatti spiegato di avere massimo rispetto per l’istituto senese e per il lavoro che sta facendo Lovaglio oltre a sentirsi felice per le assoluzioni di Profumo e Viola "ma da qui a dire che c’è un interesse ce ne passa". L’ad del gruppo di piazza Meda ha quindi sottolineato di non aver avuto contatti con il governo mentre, ha aggiunto "se questi sono i risultati di Mps c’è un futuro per la banca e non vedo la necessità di stressare un merger". Tornando ai numeri del nuovo piano, promosso dalla Borsa con un rialzo del titolo dell’1,23% – e per Castagna ci sarà ancora grande spazio per la crescita – la distribuzione complessiva di dividendi nel 2024 è prevista a circa 1,3 miliardi di cui circa 750 milioni a valere sull’utile 2023 e sempre dall’anno prossimo le modalità di remunerazioni, con anche l’acconto sul dividendo, saranno definite anno per anno con la possibilità anche di ulteriori incrementi. Bpm prevede nell’arco di piano 1.600 uscite ma anche 800 assunzioni di cui 200 tech specialist, di mantenere "una solida posizione di capitale" con un Cet 1 Ratio a circa il 14% al 2026 anno per cui sono previsti 5,4 miliardi di ricavi e oltre 1,5 di utile netto di gruppo. "L’impegno profuso da tutte le colleghe e i colleghi, ci ha permesso di raggiungere, con un anno di anticipo, risultati brillanti e di superare i target del piano 2021-2024", ha commentato sempre Castagna.

Il nuovo piano "si fonda su solidi pilastri e intende definire in maniera chiara strategie, azioni e strumenti che puntano a una crescita reddituale sostenibile. Lavoreremo per essere una banca leader, sempre più competitiva, nell’offerta di servizi digitali e omnicanale per i diversi segmenti di clientela, rafforzando la nostra proposta di soluzioni a favore di tutti i clienti, con una particolare attenzione a pmi e Mid Cap" per cui Bpm vuole essere banca di riferimento. Tra i sette pilastri del nuovo piano ci sono la spinta alla digitalizzazione, per cui si prevede un rilancio anche di Webank, e la crescita nel risparmio gestito continuando sulla strada di avere all’interno le fabbriche prodotto e guardando anche all’opportunità che potrebbe rappresentare una rete di promotori finanziari.