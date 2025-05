Banco Bpm: "Lo stop all’Ops di Unicredit è abnorme"

La sospensione dell’offerta di Unicredit decisa dalla Consob manda su tutte le furie Banco Bpm che si scaglia contro un provvedimento "abnorme", "in contrasto con la prassi" della stessa Consob e incapace di tenere "in alcun conto degli interessi" del mercato, della banca e dei suoi azionisti. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna, che promette "ogni opportuna iniziativa" nelle "sedi competenti" contro la delibera, sta preparando un ricorso al Tar del Lazio per chiedere la sospensiva del provvedimento che, su richiesta di Unicredit, ha congelato per 30 giorni l’offerta di scambio su Banco Bpm, facendone slittare la conclusione al 23 luglio. La banca non intende perdere tempo nella speranza di una pronuncia in tempi relativamente brevi e non è escluso che il ricorso possa partire anche prima di martedì prossimo, quando il cda si riunirà a Verona per un consiglio già in agenda. In caso di accoglimento, il termine dell’Ops potrebbe tornare quello originario del 23 giugno.

Intanto da Roma continuano ad arrivare segnali di freddezza nei confronti di Unicredit, con il governo che non sembra intenzionato a rivedere gli impegni – dall’uscita dalla Russia entro gennaio 2026 fino al mantenimento per 5 anni degli investimenti in Btp di Anima – chiesti a Piazza Gae Aulenti in cambio del via libera all’Ops.

Alberto Levi