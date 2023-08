La Svizzera non è più il Paese delle banche. Previsti 30mila licenziamenti

La Svizzera non sembra più il Paese delle banche per eccellenza. Dopo il caso del fallimento di Credit Suisse ora arrivano nuove note negative. Il portale Inside Paradeplatz di Zurigo (città della banche per antonomasia) potrebbe ritrovarsi con 30.000 bancari in meno in breve tempo.

I licenziamenti

Zurigo, piazza bancaria elvetica per eccellenza, potrebbe trovarsi ad avere 30.000 dipendenti in meno, con un organico complessivo che si ridurrà da 110.000 a 80.000 addetti.

Lo ipotizza il portale zurighese Inside Paradeplatz, che guarda oggi non solo alla fusione Ubs-Credit Suisse, bensì anche a JPMorgan, che ha ridotto l'attività a Ginevra: potrebbe essere un segnale di una ben più ampia evoluzione in atto.

Sempre più online

In più anche la Svizzera sconta quello che sta avvenendo a livello globale nel mondo bancario: sempre meno filiali fisiche sempre più attività di home banking attraverso Pc e telefonini.

Un fenomeno messo in evidenza da un recente studio che mostra come ci sia un progressivo aumento di utenti che non mettono più piede in banca e gestiscono tutte le operazioni (bonifici, pagamenti) da casa.

Effetto Jp Morgan

Il portale svizzero mette anche in evidenza la contrazione dell'offerta del colosso bancario statunitense nel campo dei cosiddetti family office (la gestione dei patrimoni di persone facoltose).

Gli americani non vedrebbero più un futuro radioso per i gestori patrimoniali esterni: sarebbero troppo costosi e troppo poco redditizi. Sempre secondo il portale, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari Finma ha concesso circa 700 licenze per gestori patrimoniali entro la fine del 2022 e altri 1000 specialisti sarebbero in lista d'attesa, mentre ulteriori 1.100 non vorrebbero saperne di ottenere un'attualizzazione.

Questi ultimi si sarebbero quindi fermati e dietro di loro vi sarebbero clienti e beni che stanno lasciando il paese.