Banche promosse dallo stress test. Le italiane sono fra le più solide

Il Pil crolla del 6,3% entro il 2027. Le economie avanzate finiscono in una recessione "prolungata e simultanea", fra crescenti tensioni geopolitiche e una corsa al protezionismo su scala mondiale. È lo scenario da incubo immaginato dallo stress test dell’Eba (l’Autorità bancaria europea) e della Bce. Ma anche sotto pressione le banche italiane tengono botta. Reggono meglio di quelle francesi e tedesche, più esposte alla leva finanziaria e alle filiere globali. Anzi, nel gioco della simulazione estrema, i nostri istituti escono con i bilanci fra i più in salute del continente. A parlare sono i numeri: nel peggiore degli scenari ipotizzati, il capitale primario (Cet1) delle banche dell’Ue scenderebbe dal 15,8% al 12,1%, perdendo 3,7 punti percentuali. Due anni fa erano stati 4,59.

Le italiane fanno meglio della media, con una perdita contenuta intorno all’1,5%, grazie a un modello di business tradizionale, basato sul credito e non sulla speculazione. E soprattutto a un decennio di ricapitalizzazioni, fusioni e pulizia dei bilanci. Iccrea si conferma tra le più solide: nel caso avverso, il suo Cet1 passerebbe dal 23,3% al 21,3%. Segue Mps, che mantiene un Cet1 al 17,1%, in calo contenuto rispetto al 18,3%. Anche Bper si difende bene (dal 15,8% al 14,1%), così come Unicredit (dal 16% al 12,5%) e Intesa Sanpaolo (dal 13,3% al 12%). Più marcata, ma sotto controllo, la discesa di Banco Bpm, che si assesta all’11,4%. Francia e Germania zoppicano: Société Générale finisce all’8,8%, Bnp Paribas al 9,5%, Deutsche Bank al 10,2%, Commerzbank al 10,5%. Il coefficiente complessivo di leva finanziaria scenderebbe dal 5,8% al 4,9%, con una banca in infrazione e 17 costrette a limitare i dividendi.

Mentre l’Europa valuta la tenuta del sistema sulla base di simulazioni, in Italia il risiko è reale. Prosegue lo scontro tra Alberto Nagel (Mediobanca) e Luigi Lovaglio (Mps). Dopo l’affondo dell’ad senese, che aveva preannunciato il "licenziamento" del collega in caso di successo dell’Ops, ieri è arrivata la replica del ceo di Piazzetta Cuccia: "La mia posizione è la cosa meno importante. Il tema è l’offerta, che è stata giudicata inadeguata dal nostro Cda".

Il 6 agosto, tra i conti di Generali e Mps, sarà giornata decisiva. Mediobanca vuole far partire l’Ops su Banca Generali, ma serve il via libera da Trieste sul lock-up e sull’accordo distributivo. Nagel ha detto di attendere "un riscontro" da Generali, confermando i contatti in corso. Il banchiere ha anche messo in guardia sull’interventismo statale: "Non solo Roma, anche Madrid e Berlino hanno frenato operazioni di M&A bancarie. Questo non ci aiuterà a costruire gruppi più forti".