Banche, il governo cambia la tassa: "Ma non potrà pesare sui clienti"

Forza Italia chiedeva a gran voce modifiche per salvaguardare gli investimenti in titoli di Stato e le piccole banche. Gli istituti di credito, dal canto loro, ne lamentavano l’incostituzionalità, eventualità considerata anche dai tecnici del Senato. Alla fine la tassa sugli extraprofitti delle banche sarà modificata, anche se il gettito previsto (tra i 2,5 e i 2,7 miliardi) non dovrà calare perché le risorse servono a una manovra che si fa sempre più stretta. Gli istituti di credito, anziché pagare l’imposta, potranno optare per il rafforzamento del proprio capitale, destinando "a una riserva non distribuibile un importo pari a due volte e mezza l’imposta". Tale riserva verrebbe computata "tra gli elementi del capitale primario di classe 1", ovvero andrebbe ad aumentare il patrimonio delle banche.

Nell’emendamento del governo alla norma che introduce la tassa sugli extraprofitti, bollinato dalla Ragioneria, si legge anche del divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall’imposta "sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione".

La nuova imposta è determinata ricalibrando il prelievo sul biennio 2021-23 e fissa allo 0,26% (invece dello 0,1%) il tetto massimo. Ma cambia la base imponibile: non più il totale dell’attivo ma l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, una precisazione che quindi esclude i titoli di Stato.

L’accordo raggiunto nella maggioranza, confluito in un emendamento del governo al dl Asset, fa esultare Forza Italia, che rivendica il merito del provvedimento. "Siamo soddisfatti per un provvedimento che accoglie la sostanza delle nostre indicazioni ed è per questo motivo che ritireremo gli emendamenti presentati – ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani – Noi crediamo che le banche debbano fare i sacrifici, ma la regola deve essere ben scritta per evitare danni alle banche piccole e allo Stato. Abbiamo dato così segnali chiari e rassicuranti ai risparmiatori, agli investitori e al sistema finanziario. Molto importante – ha sottolineato Tajani – soprattutto l’esclusione della tassa nel caso in cui le banche decidessero di capitalizzare e non versare la tassazione. Ciò rafforza la solidità patrimoniale delle nostre banche che è il presupposto per favorire l’erogazione del credito a famiglie e imprese e al tempo stesso, così, si rafforza la credibilità internazionale del sistema bancario italiano sui mercati esteri".

"Il dialogo con le banche, con il mondo delle imprese in generale e con tutti i player economici è un valore per questa maggioranza e per noi di Forza Italia in particolare – ha aggiunto il Responsabile dei Dipartimenti del partito, Alessandro Cattaneo – Da liberali pensiamo che questo dialogo non può che essere utile al Paese e al governo stesso".