Banche, Carlo Messina miglior Ceo. Il cda di Intesa Sanpaolo primo in classifica

Milano, 7 settembre 2023 – Un prestigioso riconoscimento sia alla banca sia al board, a cominciare da Carlo Messina che proprio questo mese celebra i suoi dieci anni alla guida di Intesa Sanpaolo dove era stato nominato Consigliere delegato e Ceo nel settembre del 2013. Il primo gruppo bancario italiano, che ha chiuso a giugno il miglior primo semestre di sempre con un utile netto di 4,2 miliardi, si è confermato infatti primo in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per il quarto anno consecutivo per gli aspetti Esg. Un primato assegnato dalla classifica 2023 stilata dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor.

E nell’ambito del settore bancario europeo Messina è risultato il miglior Chief executive officer per il sesto anno. Il cda di Intesa Sanpaolo si è classificato al primo posto, per il secondo anno, tra quelli delle banche europee nella relativa graduatoria, introdotta per la prima volta l’anno scorso mentre Stefano Del Punta è risultato miglior Chief Financial Officer per il settimo anno, il team di Investor relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, il migliore per il sesto anno e Marco Delfrate primo nella classifica dedicata agli Investor relations professionals per il sesto anno.

I riconoscimenti assegnati da Institutional Investor, basati sui risultati di un sondaggio condotto tra oltre 1.600 investitori istituzionali e analisti finanziari, spiega una nota di Intesa Sanpaolo "testimoniano il forte apprezzamento della comunità internazionale per una eccellenza italiana con una vocazione internazionale e una grande attenzione alla sostenibilità, riconoscendo nel contempo la qualità del Ceo e del management team".

"È motivo di grande orgoglio, per tutta Intesa Sanpaolo, ricevere per molti anni consecutivi riconoscimenti così importanti, che ci vedono ancora una volta ai vertici in Europa – ha commentato Carlo Messina –. L’apprezzamento di investitori e analisti è la conferma della capacità della banca di ottenere risultati significativi e sostenibili, della visione nel realizzare progetti industriali innovativi – capaci di generare un solido valore nel tempo – e della nostra marcata sensibilità verso le tematiche Esg. Tutto ciò grazie a una chiara strategia, a un management team preparato e coeso e, soprattutto, all’impegno delle nostre 100.000 persone, cui va il mio personale ringraziamento. La trasparenza e la comunicazione finanziaria responsabile, ne siamo convinti, rappresentano parte essenziale nel confronto continuo con tutti i nostri stakeholder".

In un’intervista pubblicata dal sito di Institutional Investor, Messina si è detto inoltre fiducioso sulla tenuta dell’economia italiana nonostante le nubi all’orizzonte e sul 2023 di Intesa Sanpaolo che sarà "un anno molto buono" con oltre l’80% delle iniziative del piano industriale in anticipo rispetto ai tempi previsti.