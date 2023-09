Banche, a segno il blitz di Unipol. Le nozze con Bper sono più vicine

Unipol mette a segno un altro blitz e raggiunge una partecipazione del 19,7% nel capitale di Banca popolare di Sondrio, rastrellando circa il 10,2% del capitale sociale della banca (46,3 milioni di azioni ordinarie) a 5,10 euro per azione, per un esborso complessivo di circa 235,6 milioni, con un’operazione rivolta ai soli investitori qualificati e agli investitori istituzionali esteri.

Il gruppo bolognese guidato da Carlo Cimbri controllava già il 9,5% attraverso UnipolSai e ha recentemente ottenuto il via libera dalla Banca centrale europea a salire fino al 19,99%. L’aumento della partecipazione consente ora a Unipol "di consolidare la partnership industriale e societaria con la Popolare di Sondrio nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni, rafforzandone l’impostazione in chiave strategica, di aumentare la stabilità dell’assetto azionario del gruppo Popolare di Sondrio per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e di stimolare l’evoluzione della banca secondo le migliori practice di mercato". Mentre tra Roma, Milano e Siena si susseguono i ragionamenti sul futuro del Monte dei Paschi, a Bologna procede dunque spedito il disegno di Cimbri per rafforzare il suo polo bancario, dando forza alle ipotesi di una fusione tra l’istituto valtellinese e l’altra partecipata, Bper. Anche in questo caso si è ripetuto il copione seguito per l’avvio della scalata della ex popolare di Modena. Per arrivare a sfiorare il 20% di quella lombarda, Cimbri ha messo sul piatto oltre 236 milioni, con un premio superiore al 6% sulle attuali quotazioni a Piazza Affari del titolo.

La strategia di Unipol si motiva con una piena logica industriale, che trova già nella condivisione della bancassurance la sua prima attuazione. Tra Bper e Sondrio, infatti, la partnership assicurativa vale il 39% della raccolta nel settore Vita e il 6% nei Danni. Una volta concluso l’acquisto, resta da capire come intende procedere Unipol, che è già azionista al 19,9% di Bper, stessa quota a cui punta nella banca guidata da Mario Alberto Pedranzini. Un’aggregazione tra i due istituti di credito appare un destino segnato: "L’operazione era attesa anche se non era chiaro se attraverso Unipol o l’operativa UnipolSai", dicono gli analisti di Banca Akros.

La mossa dei bolognesi s’inserisce nel risiko bancario toscano e allontana Bper dalla lista dei papabili per il matrimonio con il Monte dei Paschi, che, al di là delle possibili cessioni sul mercato di parte della quota del Ministero dell’Economia, è sempre alla ricerca di un partner. Se Pedranzini è stato di recente rinnovato grazie anche al supporto di Unipol contro la lista di minoranza dei fondi, il mandato di Piero Montani da ad di Bper scadrà a primavera. Dalle scelte sul suo futuro si potrà cominciare a capire pure quello delle due banche.