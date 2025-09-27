Banca Ifis: "Fusione con illimity entro un anno"

MESTRE (Venezia)

Banca Ifis procede spedita nel processo di fusione per incorporazione di illimity Bank che prevede di completare entro l’autunno 2026. Lo ha confermato ieri il top management della challenger bank veneziana con in prima fila il presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha spiegato come "l’operazione di acquisizione aveva un forte razionale strategico, perché Banca Ifis ha acquisito il suo competitor numero uno". Fürstenberg insiste sulla complementarità delle due banche: "illimity porta i sistemi di pagamento della banca diretta che Banca Ifis non aveva, mentre Ifis aveva prodotti retail che illimity non aveva". Dopo aver raggiunto il 100% del capital e completato il delisting, Banca Ifis conta di completare l’operazione entro fine 2026. Nel frattempo "fino a fine anno faremo le attività di due diligence – asggiunge il ceo di Ifis, Frederik Geertman – contiamo di operare nell’ottica di una fusione tra le due entità, del resto era il progetto originario e l’abbiamo sempre dichiarato".

Dichiarazioni arrivate a margine dell’"Npl Meeting 2025", l’annuale incontro organizzato da Ifis per fare il punto del mercato del credito deteriorato. Mercato che, stando alle evidenze di Banca Ifis, evidenzia come il tasso di deterioramento del nostro Paese resti a un livello storicamente basso.

Lo stock totale di crediti deteriorati in Italia a fine 2025 è stimato a 275 miliardi di euro, un dato molto distante dai picchi registrati nel 2015. Il peggioramento del credito in Italia risulta concentrato soprattutto nel segmento imprese: il tasso di deterioramento di queste ultime passa dall’1,3% del 2023 al 1,8% del 2024, a causa soprattutto dei settori edili, commerciale e dell’hospitality. Sul fronte opposto, il tasso di deterioramento del credito delle famiglie si mantiene stabile allo 0,6% ovvero in linea coi livelli degli ultimi cinque anni.

Diversa la situazione in Europa, dove lo stock totale di Npe lordi delle banche significative dell’Ue arriva a 373 miliardi di euro, pur mantenendo un Npe ratio sostanzialmente stabile (1,84% nel 2Q 2025). A guidare l’aumento dei crediti deteriorati sono Germania (+14 miliardi di euro nel 2Q 2025) e Francia (+12 miliardi di euro nel 2Q 2025), mentre Spagna e, soprattutto, Italia registrano una riduzione. coerente con la maggiore salute economica dei due Paesi.

Sandro Neri