Banca Generali: utile record a 431 milioni nel 2024

L’esercizio 2024 si è chiuso per Banca Generali con un utile netto consolidato di 431,2 milioni, in crescita del 32,2%, nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della Banca e riflette il successo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. L’utile netto ricorrente si è attestato a 339,3 milioni, in aumento del 5,9% e la componente di utile netto variabile è stata pari a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023). Il cda proporrà un dividendo di 2,8 euro per azione corrispondente ad un pay-out totale del 76%. La crescita degli utili ha beneficiato dello sviluppo delle masse gestite e amministrate per conto della clientela che hanno sfiorato i 104 miliardi a fine periodo (+11,9%). La raccolta netta a gennaio 2025 è arrivata a 389 milioni (+20%) L’utile del quarto trimestre 2024 è cresciuto del 30,4% a 92,6 milioni, di cui 82,6 milioni di utile ricorrente (+17,3% ) e 10 milioni di utile variabile (rispetto a 0,6 milioni dello scorso anno).

Per l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, si tratta "del miglior bilancio della nostra storia, al termine di un percorso triennale che ha saputo superare molteplici criticità, centrando e superando tutti i target che ci eravamo prefissati".

Red. Eco.