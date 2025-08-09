Banca Generali, la raccolta sale a 522 milioni

Sabato 9 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Economia
EconomiaBanca Generali, la raccolta sale a 522 milioni
9 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Banca Generali chiude il mese di luglio con una raccolta netta di 522 milioni, portando il totale da inizio anno...

Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali

Banca Generali chiude il mese di luglio con una raccolta netta di 522 milioni, portando il totale da inizio anno a 3,5 miliardi. Gli Assets under Investment hanno totalizzato 168 milioni nel mese, per un cumulato di 1,8 miliardi. A trainare sono stati i fondi e le Sicav di casa, che con 116 milioni a luglio e 381 milioni da inizio anno beneficiano del lancio di nuovi comparti azionari e strategie alternative. In crescita anche l’interesse per i contenitori finanziari (52 milioni nel mese, 681 milioni da gennaio), mentre i prodotti assicurativi rallentano dopo la corsa dei mesi precedenti (+18 milioni, 698 milioni dall’inizio del 2025). Sul fronte degli “altri attivi”, i conti amministrati hanno registrato +407 milioni, pur con un rallentamento del cumulato a 1,7 miliardi rispetto ai 2,2 miliardi dello stesso periodo 2024.

"Un mese positivo per i flussi – commenta l’ad Gian Maria Mossa – complice il lancio di nuove strategie nei fondi, che hanno subito catalizzato l’interesse. In un contesto di volatilità legata a dazi e tassi, diventa ancora più importante il lavoro dei nostri banker al fianco dei clienti. Con oltre 3,5 miliardi di raccolta, guardiamo con fiducia al target di 6 miliardi per fine anno".

Intanto, sul fronte societario, il proxy advisor Iss conferma la raccomandazione agli investitori istituzionali di votare a favore dell’Ops di Mediobanca all’assemblea del 21 agosto. "Nonostante le incertezze – si legge nel parere – la proposta ha un solido razionale e non blocca eventuali offerte alternative più vantaggiose". Il parere arriva mentre è ancora in corso l’offerta ostile di Mps, che però, secondo Iss, non rappresenta un ostacolo per sostenere il progetto di Mediobanca.

Red. Eco.

