Banca Generali, la raccolta sale a 522 milioni

Banca Generali chiude il mese di luglio con una raccolta netta di 522 milioni, portando il totale da inizio anno a 3,5 miliardi. Gli Assets under Investment hanno totalizzato 168 milioni nel mese, per un cumulato di 1,8 miliardi. A trainare sono stati i fondi e le Sicav di casa, che con 116 milioni a luglio e 381 milioni da inizio anno beneficiano del lancio di nuovi comparti azionari e strategie alternative. In crescita anche l’interesse per i contenitori finanziari (52 milioni nel mese, 681 milioni da gennaio), mentre i prodotti assicurativi rallentano dopo la corsa dei mesi precedenti (+18 milioni, 698 milioni dall’inizio del 2025). Sul fronte degli “altri attivi”, i conti amministrati hanno registrato +407 milioni, pur con un rallentamento del cumulato a 1,7 miliardi rispetto ai 2,2 miliardi dello stesso periodo 2024.

"Un mese positivo per i flussi – commenta l’ad Gian Maria Mossa – complice il lancio di nuove strategie nei fondi, che hanno subito catalizzato l’interesse. In un contesto di volatilità legata a dazi e tassi, diventa ancora più importante il lavoro dei nostri banker al fianco dei clienti. Con oltre 3,5 miliardi di raccolta, guardiamo con fiducia al target di 6 miliardi per fine anno".

Intanto, sul fronte societario, il proxy advisor Iss conferma la raccomandazione agli investitori istituzionali di votare a favore dell’Ops di Mediobanca all’assemblea del 21 agosto. "Nonostante le incertezze – si legge nel parere – la proposta ha un solido razionale e non blocca eventuali offerte alternative più vantaggiose". Il parere arriva mentre è ancora in corso l’offerta ostile di Mps, che però, secondo Iss, non rappresenta un ostacolo per sostenere il progetto di Mediobanca.

Red. Eco.