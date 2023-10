Banca Generali cresce ancora. Adesso potrà operare in Svizzera

Banca Generali accelera la raccolta a settembre: +42% su base annua a 373 milioni di euro, che porta il totale dei primi nove mesi sopra i 4,3 miliardi, con una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Numeri che riflettono la ripartenza del Gruppo dopo un 2022 complicato per tutto il comparto finanziario. "Un mese in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in termini di flussi netti, che conferma il trend di crescita della raccolta nel 2023", sottolinea l’ad e direttore generale Gian Maria Mossa. L’autunno ha portato buoni risultati anche sul piano diplomatico, visto che Banca Generali entra in Svizzera, dove ha appena ottenuto dalla Finma, l’autorità di vigilanza elvetica, la licenza bancaria per operare nel Paese. "Un passaggio importante", dice Mossa. "Lla realizzazione concreta di un capitolo di rilievo della nostra strategia. Noi puntiamo infatti a radicarci sempre più e quindi ad ampliare ulteriormente le nostre attività sul mercato elvetico".

L’ad ha confermato che per Banca Generali la via maestra resta la crescita organica, ma "restiamo aperti ad acquisizioni, sia in Italia sia in Svizzera. Abbiamo attenzione nei confronti delle piccole banche, ma anche delle fiduciarie e dei family office". Dal Ticino a Zurigo, il passo per crescere è breve, spiega, ma si guarda con interesse anche a Ginevra. "Queste altre possibilità sono però per il futuro – precisa Mossa – intanto vogliamo svilupparci sulla piazza ticinese, che mantiene certamente un suo ruolo di rilievo".

"A Lugano abbiamo rilevato la maggioranza della fiduciaria Valeur, diventata BG Valeur e non escludiamo di poter attuare in Ticino altre acquisizioni, cogliendo le eventuali opportunità che si presentassero", precisa al Corriere del Ticino. Il numero uno di Banca Generali parla anche della maxi operazione UBS-Credit Suisse, ammettendo che "naturalmente cambia il quadro del settore bancario sia a livello internazionale sia a livello svizzero", perchè la nuova UBS guidata da Sergio Ermotti sarà "una delle poche realtà globali in grado di competere pienamente con i giganti bancari statunitensi". Ma "accanto alla leadership del primo gruppo bancario" ci saranno anche "spazi per realtà come la nostra, vicina alle famiglie, non solo nelle esigenze più complesse ma anche nelle sfide per la protezione e nei servizi per il risparmio". A proposito delle relazioni con l’azionista Generali Assicurazioni, Mossa ha affermato: "Ci sono diversi punti di contatto tra l’attività dell’assicurazione e quella della banca, ad esempio nei prodotti finanziari e nella distribuzione di fondi di investimento. Esistono dunque tutti i presupposti per avere sinergie tra noi e il nostro azionista di maggioranza anche in Svizzera".