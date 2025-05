Banca d’Italia, Zani (Tendercapital): “Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali”

Roma, 31 maggio 2025 – “Le considerazioni finali del governatore Fabio Panetta tracciano con lucidità un quadro macroeconomico complesso. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali, protezionismo e volatilità, emerge con forza l’urgenza di un ripensamento del modello europeo di sviluppo”, dice Moreno Zani, presidente di Tendercapital.

“In questo scenario è certamente incoraggiante osservare alcuni segnali positivi sul fronte interno: il sistema bancario italiano si conferma solido e resiliente, pronto ad assorbire eventuali shock; il mercato del lavoro mostra vitalità, con occupazione in crescita. In un quadro di incertezze e di possibili riflessi negativi dei dazi sull'economia globale, è fondamentale che l’Unione Europea acceleri il completamento del mercato unico dei capitali, individuando, al contempo, nuovi strumenti per finanziare gli investimenti pubblici strategici e puntare con forza sull’innovazione, la transizione digitale e la sicurezza energetica”, continua Zani.

Flessibilità e pragmatismo nella politica monetaria

“Come ha ricordato il governatore Panetta, il Consiglio direttivo della Bce ha già dimostrato di sapere agire con determinazione e prontezza per salvaguardare la stabilità monetaria e finanziaria. Mantenere un approccio pragmatico e flessibile sarà essenziale per reagire a uno scenario in continua evoluzione e per sostenere la fiducia di imprese e mercati. In tale contesto, Tendercapital esprime un cauto ottimismo sulle prospettive per gli investitori pur rimanendo vigile rispetto alla volatilità dei mercati e all’evoluzione del quadro macroeconomico – conclude il presidente di Tendercapital –. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dell’inflazione, le dinamiche dei tassi d’interesse e gli sviluppi geopolitici, che continueranno a influenzare le condizioni di investimento e i livelli di rischio nei portafogli”.

Unione Europea e mercato bancario

“La Relazione presentata dal governatore Fabio Panetta offre un’analisi puntuale del contesto attuale, evidenziando la solidità del sistema bancario italiano in uno scenario globale segnato da tensioni commerciali, spinte protezionistiche e frammentazione economica. È incoraggiante che il nostro sistema bancario continui a mostrare resilienza patrimoniale e reddituale. Tuttavia, come giustamente sottolineato dal Governatore, questa solidità va tutelata e rafforzata attraverso un quadro regolamentare coerente ed efficace”, dice Gianluca Marzinotto, amministratore delegato della Banca Popolare di Fondi.

“In un contesto di rischi crescenti, non si può cedere alla tentazione della deregolamentazione: serve invece armonizzare le regole tra gli Stati membri e puntare a un ‘testo unico’ europeo, che assicuri certezza normativa e condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori. Le operazioni di aggregazione e fusione, che stanno interessando il settore, devono essere ben concepite, orientate unicamente alla creazione di valore e capaci di garantire solidità patrimoniale, qualità dei servizi e rafforzamento industriale. Il loro obiettivo non può essere solo dimensionale, ma deve tradursi in vantaggi concreti per famiglie, imprese e territori. Sarà essenziale per la Bce mantenere un approccio pragmatico e flessibile, in grado di adattarsi all’evoluzione dei mercati finanziari e creditizi – continua – . Al contempo, è opportuno che l’Unione Europea compia un salto di qualità sul piano politico ed economico: rafforzare l’unificazione del mercato dei capitali, colmare il divario tecnologico con le altre economie avanzate e investire concretamente nella transizione digitale ed energetica. Le banche del territorio, come la nostra, continueranno a svolgere un ruolo centrale nel sostenere il tessuto economico e sociale del Paese, valorizzando il rapporto diretto con clienti e comunità. È essenziale che questo modello venga riconosciuto e sostenuto, all’interno di una cornice normativa stabile e orientata alla crescita sostenibile”.