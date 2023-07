Balneari, al via la mappatura delle concessioni

Semaforo verde alla banca dati delle concessioni pubbliche, comprese quelle balneari. E’ quanto ha stabilito ieri il Consiglio dei ministri, che ha approvato il decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Il decreto istituisce al Mef il Siconbep, il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, "al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici". E autorizza una spesa di 2 milioni l’anno per aprirlo e gestirlo. Le amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni in concessione sono tenute alla comunicazione dei dati, per via telematica. "Un altro colpo di mano del governo – commenta il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli – che vuole dare il via libera a nuove concessioni demaniali e privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere senza fare i bandi alle concessioni in essere".

Di parere opposto la Fiba, associazione che riunisce gli stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti. "L’attuazione delle deleghe – dice il presidente Maurizio Rustignoli – è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alla mappatura delle coste italiane che chiediamo da anni e che, a nostro avviso, è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein. L’auspicio è che ora si possa mettere un punto alla questione una volta per tutte, dopo un tira e molla durato oltre 10 anni che non solo non ha portato a passi avanti, ma ha anche bloccato gli investimenti nel comparto gettando nell’incertezza migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori".

Alberto Levi