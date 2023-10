Bagnoli e il cambiamento necessario: "La rivoluzione? Più donne ai vertici"

Con il suo libro, intitolato ‘La lupa blu’ e pubblicato nel 2020, ha voluto ricordare ad adulti e piccini l’importanza di conoscere il proprio talento, sia per vivere una vita più felice e consapevole, sia per ‘illuminare’ gli altri e migliorare, tutti assieme, il mondo in cui viviamo. "Siamo otto miliardi sulla Terra e nessuno di noi è qui per caso": è la profonda convinzione di Luisa Bagnoli, imprenditrice, economista, talent advisor e amministratrice delegata di Beyond International, società che si occupa di leadership e innovazione manageriale. Bagnoli sarà ospite del Festival di Luce!, in programma sabato a Palazzo Vecchio a Firenze.

Bagnoli, che significato ha, per lei, la parola ‘luce’?

"È come un evidenziatore che, a seconda del periodo storico in cui viviamo, riporta la nostra attenzione su un tema di particolare urgenza: qualcosa che è sotto i nostri occhi, eppure non riusciamo a vederlo".

Cos’è sotto i nostri occhi, ma non riusciamo a scorgere?

"C’è troppo ‘maschile’, in questo momento, nel mondo: basti pensare ai conflitti che stanno divampando intorno a noi, alle tante guerre innescate e combattute da uomini. Le donne sono più capaci di negoziare, ma questa loro peculiarità raramente viene presa in considerazione, anche nei contesti politici".

Queste dinamiche si riflettono anche nel mondo del lavoro?

"Certamente. Le organizzazioni aziendali sono per lo più appannaggio degli uomini, i quali tendono a fare gruppo e a isolare le poche donne che accedono ai board. Rispetto a qualche decennio fa è relativamente più facile, per le donne, entrare nel mondo del lavoro: ma il ‘soffitto di cristallo’ – quella barriera che le donne difficilmente riescono a oltrepassare – è ben lontano dall’essere infranto. E la pandemia ha peggiorato le cose".

In che senso?

"Il Covid ha riportato irrimediabilmente indietro nel cammino verso la parità di genere, relegando la donna – anche attraverso lo smart working – a quel ruolo di ‘cura’ della casa, dei figli o dei genitori anziani che dovrebbe essere equamente ripartito fra i due partner".

Un "eterno ritorno dell’uguale", direbbe Nietzsche: alle donne la cura, agli uomini la carriera.

"In Italia siamo abituati a trasferire in azienda la cultura familiare; sentiamo dire, a imprenditori e manager, la classica frase: ‘La mia azienda è come una famiglia’. L’atteggiamento paternalistico nei confronti delle donne è lo specchio della cultura diffusa dell’inferiorità femminile: una convinzione radicata, a mio parere, anche negli strati più alti della società, sebbene nessuno lo dica apertamente".

Lei è un’esperta di robotica e di applicazione delle tecnologie digitali alle aziende. Quale sarà l’impatto dell’innovazione sul lavoro?

"Le tecnologie ci garantiranno più tempo: tempo per dedicarci alle nostre passioni, alla creatività o alle persone care. Ciò varrà per entrambi i generi: ma dobbiamo prepararci ad avere più tempo, altrimenti rischiamo che si traduca nell’ennesima occasione persa per migliorare noi stessi e la società".

Cosa direbbe ai giovani che si affacciano ora al mondo del lavoro?

"Non è ancora chiaro che piega prenderanno fenomeni globali come le ‘grandi dimissioni’, affermatisi dopo la pandemia. La mia idea è che i ventenni e trentenni di oggi, diversamente dalle generazioni che li hanno preceduti, stiano comprendendo qual è il vero valore della vita. Ben altro dal lavoro 12 ore al giorno".