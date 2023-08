Bagarinaggio online e secondary ticketing: i siti sanzionati

Roma, 28 agosto 2023 – Sarà la voglia di evasione, sarà che per due anni i grandi tour sono stati quasi tutti pressoché rinviati a causa della pandemia, sarà che ‘a certi eventi bisogna esserci’ ma la ragione vera del secondary ticketing, più comunemente detto ‘bagarinaggio dei biglietti’, è un problema con il quale si sta davvero facendo i conti. Una realtà ormai consolidata tanto che non sono in pochi a mettersi la mano in pace e a sperare che qualcuno abbia acquistato biglietti e che poi li voglia rivendere.

Esiste però una linea di confine – che delinea il lecito dall’illecito – ed è proprio lo scopo commerciale della rivendita tramite ‘bagarinaggio’. Una usanza che esiste da tempo ma nell’epoca del digitale più complessa diventa la capacità di monitorare e sanzionare il fenomeno.

Il secondary ticketing, spiega l’AgCom, è la pratica che consiste nella rivendita di un titolo di accesso a un evento di spettacolo che è stato in precedenza acquistato tramite i canali primari autorizzati. Secondo la legge italiana è vietata la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti (titoli di accesso ad eventi di spettacolo) da parte di soggetti non autorizzati (ovvero diversi dai siti internet ufficiali degli organizzatori, i box office autorizzati, oppure i siti internet di rivendita primari). La rivendita può essere effettuata sia da questi ultimi, sia da singoli utenti, a condizione che venga fatta in modo occasionale e senza finalità commerciali.

Certo, ci sono casi in cui alcuni ammettono che comprano qualche biglietto in più per poi rivenderlo cercando di guadagnarci qualcosa – magari la spesa per la trasferta. Altri, semplicemente, li mettono in vendita al prezzo di costo perché, all’ultimo minuto, non riescono più a presentarsi al concerto. Perché sì, l’acquisto dei biglietti online tramite le agenzie autorizzate avviene mesi, se non l’anno precedente, alla data del tanto atteso concerto. Spesso, poi, il tempo di aprire le vendite online e i biglietti in pochi minuti risultano esauriti.

Il fatto riguarda soprattutto i nomi della musica internazionale per tour mondiali. Tuttavia la questione è molto più ampia e complessa quando la gara dell’acquisto online dei biglietti si concentra su pochi soggetti che riescono ad acquistare decine, se non centinaia di biglietti per poi rivenderli a prezzi con maggiorazioni esorbitanti.

A vigilare sulla trasparenza e la corretta vendita dei biglietti è l’AgCom - unitamente alla Guardia di Finanza - arrivando anche a scoprire ‘bagarini’ del tutto insospettabili i quali considerano il secondary ticketing una forma di guadagno; un secondo lavoro insomma.

Siti invece colpiti da sanzioni sono stati, ad esempio: www.viagogo.it, www.stubhub.it e www.mywayticket.it. I tempi sono cambiati, certo. Internet, le varie identità che possono essere create con diversi profili e la mancanza di scambio fisico denaro-biglietto agevola il sottobosco del lucro sulla rivendita dei biglietti.

Il secondary ticketing illecito produce un doppio danno sui cittadini. Da un lato, aumenta i costi di fruizione degli eventi culturali, e dall'altro favorisce pratiche di evasione fiscale che impattano negativamente sulle finanze pubbliche. Inoltre, crea un danno di reputazione agli artisti, agli organizzatori e a tutto il settore degli eventi dal vivo nel suo complesso.

La tecnologia anche in questo mercato, ormai, la fa da padrone. La corsa al botteghino si è trasformata nella corsa al collegamento online. D’altronde i concerti si stanno trasformando sempre più in spettacoli da cifre record e indotti milionari. Insomma, in tutti i sensi, ‘la musica è cambiata’.