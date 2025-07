Bagagli a mano e tasse nascoste, così le compagnie aeree moltiplicano i supplementi ai passeggeri

Roma, 23 luglio 2025 – Per milioni di italiani in partenza, il bagaglio a mano non è più sinonimo del partire leggeri ma un terreno minato di costi extra, penali improvvise e regole opache. A denunciarlo è Altroconsumo, che ha condotto un’indagine sul campo in collaborazione con alcune associazioni europee di tutela dei consumatori, rivelando un quadro preoccupante di confusione normativa, scarsa trasparenza e mancanza di tutele per chi viaggia. Nel mirino le compagnie aeree, soprattutto low cost, accusate di trasformare l’accesso alla cabina in una fonte di profitto. E sullo sfondo di un’Europa che si prepara a rivedere le norme sui diritti dei passeggeri, si scontrano nuove regole per i bagagli a mano e petizioni per rimuoverle.

Problemi con bagagli a mano in Italia

L’indagine sui bagagli a mano

Secondo i dati raccolti a fine giugno da Altroconsumo insieme a Test-Achats (Belgio), Ocu (Spagna) e Deco Proteste (Portogallo), il 54% dei viaggiatori italiani ha avuto esperienze negative con il bagaglio a mano negli ultimi due anni. La casistica è ampia: il 38% si è visto costretto a imbarcare in stiva un bagaglio conforme per mancanza di spazio, il 19% ha pagato un supplemento per un secondo oggetto personale, mentre il 9% ha subito penali per peso o dimensioni fuori standard. Ma il dato più allarmante riguarda la tempistica delle sorprese: nel 33% dei casi, il sovrapprezzo è stato imposto al check-in o addirittura al gate, quando ormai non c’è possibilità di rimediare. E in media, il costo imprevisto si aggira intorno ai 45 euro.

Costi aggiuntivi per acquisto bagaglio a mano successivo al biglietto aereo

Regole poco trasparenti

La frammentazione delle regole da compagnia a compagnia è una delle principali fonti di disagio per i consumatori. Solo il 61% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto informazioni chiare al momento dell’acquisto del biglietto. Appena il 28% sa come presentare un reclamo efficace. Un giudizio impietoso arriva dal 72% dei passeggeri, convinti che le politiche sul bagaglio servano più a massimizzare i profitti che a gestire realmente lo spazio in cabina. Solo il 40% crede che i costi extra rispondano a una logica operativa.

Cosa chiedono i passeggeri

I risultati dell’inchiesta rivelano anche un ampio consenso tra i consumatori italiani: nove su dieci chiedono che il bagaglio a mano sia sempre incluso nel prezzo del biglietto, che le regole siano uniformi tra tutte le compagnie e che l’Unione europea intervenga per stabilire standard chiari e vincolanti. Un appello urgente, perché nel frattempo il Parlamento europeo sta discutendo la riforma del Regolamento 261/2004. Il nuovo testo introduce alcune migliorie – moduli di rimborso precompilati, tempi certi per l’assistenza, correzioni gratuite dei dati – ma anche misure che sono però state già fortemente criticate.

I rischi della riforma europea

Secondo Altroconsumo, la proposta europea rischia di indebolire i diritti dei viaggiatori. Le soglie per ricevere un risarcimento aumenterebbero: da 3 a 4 ore per i voli fino a 3.500 km, da 5 a 6 ore per quelli intercontinentali. I rimborsi si ridurrebbero da 600 a 500 euro. E il bagaglio a mano gratuito potrebbe essere limitato a un solo oggetto personale, di dimensioni ridotte (massimo 100 cm nella somma di larghezza, lunghezza e profondità). Non solo. Restano critiche anche le norme sulle coincidenze con biglietti separati, sulle tutele in caso di sciopero e sulla qualità dell’assistenza negli aeroporti di partenza.

La petizione per i bagagli a mano

Per evitare che la riforma europea sui diritti dei passeggeri si traduca in un indebolimento delle tutele, Altroconsumo ha lanciato una petizione chiedendo norme più chiare, rimborsi garantiti, applicazione rigorosa delle regole e sanzioni. L’obiettivo è difendere il diritto a viaggiare con trasparenza e senza sorprese.