Bagagli a mano in aereo 2025: le regole, compagnia per compagnia

Roma, 22 luglio 2025 – È tempo di preparare i bagagli a mano, per chi ama partire leggero. E al solito sorgono alcuni dubbi: cosa posso mettere dentro? E se pesa troppo? Quanto deve essere grande? Domande più che lecite a cui è meglio trovare risposta, se non si vuole inaugurare la vacanza con un supplemento da pagare al gate. E poiché alcune norme sui bagagli a mano sono cambiate – e molte compagnie hanno intensificato la caccia ai furbetti del trolley –, ecco una guida aggiornata sulle regole attuali delle principali compagnie low cost e tradizionali che operano in Italia.

Passeggeri in aeroporto con trolley

Ryanair

Ryanair consente a tutti i passeggeri di portare gratuitamente a bordo un solo bagaglio personale, da sistemare sotto il sedile. Le dimensioni massime sono 40x20x25 centimetri. Questo può essere uno zaino, una borsa per computer o una borsa a mano. Chi desidera portare anche un bagaglio a mano in cabina, come un trolley ad esempio, deve acquistare il servizio Priority, che permette di aggiungere un secondo bagaglio da 55x40x20 centimetri, con un peso massimo di 10 kg. Attenzione: se il bagaglio supera anche di poco le misure consentite, si rischia di doverlo imbarcare pagando una tariffa extra.

Chi non ha mai provato a far passare il proprio bagaglio a mano fuori misura? Meglio evitare d’ora in avanti, considerato anche che il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha anticipato di voler aumentare il bonus ai dipendenti che individuano i bagagli fuori regola. E questo potrebbe incentivare controlli più rigidi.

Per chi viaggia con un neonato (di età compresa tra 8 giorni e 23 mesi inclusi), è consentito trasportare due articoli da bebè gratuitamente per ciascun bambino senza alcuna franchigia. Tuttavia, per i neonati che viaggiano in braccio a un adulto è consentito un bagaglio per bambini fino a 5 kg (dimensioni: 45x35x20 cm).

EasyJet

Con EasyJet, tutti i passeggeri hanno diritto a portare a bordo un solo bagaglio a mano da collocare sotto il sedile anteriore. Le dimensioni massime consentite sono 45x36x20 centimetri, ruote e maniglie comprese. Il peso può arrivare fino a 15 kg, ma il passeggero deve essere in grado di sollevarlo da solo. I clienti che acquistano il bagaglio a mano grande durante la prenotazione possono portare a bordo anche una valigia con dimensioni e peso massimi di 56x45x25 centimetri e di 15 kg. I clienti iscritti al programma easyJet Plus, che non abbiano aggiunto un bagaglio a mano grande, possono portare a bordo anche un bagaglio a mano grande qualora ci fosse disponibilità di spazio. Ma se lo spazio manca, allora il bagaglio grande sarà imbarcato in stiva.

ITA Airways

Ogni passeggero può portare a bordo di Ita un trolley con dimensioni massime di 55x35x25 centimetri, per un peso non superiore a 8 kg. Su tutti i voli, ad eccezione di quelli operati con aeromobili A330, è inoltre consentito un secondo oggetto personale, come una borsa, uno zaino piccolo o una custodia per laptop, da posizionare sotto il sedile. Le dimensioni raccomandate per questo secondo oggetto sono 45x36x20 centimetri. Se il volo è molto pieno, è possibile che il trolley venga imbarcato gratuitamente in stiva al gate.

Wizz Air

Anche Wizz Air prevede un solo bagaglio a mano gratuito, da sistemare sotto il sedile. Le dimensioni massime sono 40x30x20 centimetri e il peso non deve superare i 10 kg. Chi desidera portare anche un trolley in cabina deve acquistare il servizio Wizz Priority. In questo caso è possibile aggiungere un secondo bagaglio da 55x40x23 centimetri, sempre con un limite di peso di 10 kg. Come per Ryanair, anche Wizz Air è molto rigorosa ai controlli: è consigliabile misurare e pesare il bagaglio prima di partire.

Vueling

Con Vueling, tutti i passeggeri possono portare un solo bagaglio a mano gratuito da collocare sotto il sedile, con dimensioni massime di 40x30x20 centimetri. Per poter portare anche un trolley da sistemare nella cappelliera, è necessario acquistare una tariffa superiore (come Fly o Optima, ad esempio) o aggiungere l’opzione bagaglio a mano extra. Il secondo bagaglio può misurare fino a 55x40x20 centimetri e pesare massimo 10 kg. In caso di bagagli fuori misura o non dichiarati, si applicano costi elevati al gate, anche oltre i 100 euro nei casi più gravi.