Badanti, calano quelle in regola "Gli sgravi? Vedremo in manovra"

di Claudia Marin

La fine della pandemia ha portato di fatto di nuovo all’esplosione del lavoro nero per badanti e colf. A indicarlo sono i numeri aggiornati dell’Osservatorio Inps dedicato al settore. Tra 2021 e 2022 il numero dei lavoratori domestici iscritti all’Ente di previdenza è calato di oltre 76 mila unità, pari al 7,9 per cento in meno. E la riduzione ha riportato il numero totale sotto quota 900mila: a quota 894.299. Un ritorno al sommerso che ha fatto tornare in primo piano il mancato inserimento del decreto lavoro delle agevolazioni contributive e degli sgravi per chi assume badanti. La deducibilità dei contributi Inps per i lavoratori domestici - ha spiegato non a caso la ministra del Lavoro, Marina Calderone - "è un tema che porteremo certamente in legge di Bilancio. Abbiamo una sensibilità specifica, credo sia importante. È anche un elemento che consente poi di fare un ragionamento sul numero di ore di lavoro che vengono dichiarate e che quindi sono regolari nell’ambito di altrettanto regolari contratti". Un annuncio rafforzato dalla tesi dello stesso Direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi: "Bisognerebbe favorire attraverso una legislazione l’emersione del lavoro nero, quindi con agevolazioni fiscali e contributive. Ma c’è anche la necessità di una formazione specialistica dei lavoratori domestici, puntando quindi su corsi di formazione legati alle tipologie di invecchiamento della popolazione".

La flessione del numero dei domestici, fanno sapere dall’Inps, "si presenta dopo gli incrementi del biennio 2020-2021 dovuti ad una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown e all’entrata in vigore del decreto Rilancio del 2020 che ha regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari". Il fenomeno, del resto, appare in contraddizione con le tendenze all’invecchiamento della popolazione, che comportano una maggiore richiesta di badanti. Prevale ancora la tipologia di lavoro "colf" con il 52% del totale dei lavoratori, contro il 48% della tipologia "badante". Ma dieci anni fa la quota delle colf era decisamente maggioritaria, con il 61,4% dei lavoratori. Anche il fronte delle iscrizioni regolari presenta più di un’anomalia. Quasi tre quarti dei lavoratori emersi dichiara meno di 10mila euro mentre solo il 27,77% (248.477 lavoratori) ha ricevuto una retribuzione superiore ai 10mila euro.