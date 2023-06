B&b in condominio: serve l’autorizzazione dell’assemblea? Cosa dice la legge

Molto spesso all’interno di un condominio gli inquilini decidono di avviare delle attività commerciali come quella di B&B e affittacamere. Tale pratica può rivelarsi in alcuni casi molto redditizia, anche se si scontra molto spesso con l’impossibilità alla realizzazione della stessa prevista dal regolamento condominiale. È necessario, tuttavia, che vi sia un vero e proprio divieto di bed and breakfast in condominio, anche se molto spesso si possono sfruttare delle strade parallele che consentono comunque all’attività commerciale di essere posta in essere.

B&b in condominio, cosa dice la legge

Per comprendere a pieno qual è il meccanismo che regola la realizzazione di B&b all’interno dei condomini è necessario partire dalla definizione di questa attività che, così come previsto dalla legge, rappresenta una struttura ricettiva a conduzione ed organizzazione familiare, gestita da privati, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare, purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi (art. 9, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 del codice del turismo).

Da questa definizione deriva che la legge non prevede nessun impedimento all’apertura di un B&b condominiale, con il limite unico che è dunque rappresentato dal regolamento condominiale. Quest’ultimo può, come detto, prevedere un divieto di B&b nel condominio, ma è necessario che questa clausola sia stata approvata all’unanimità da tutti i condòmini. Anche su questo punto, tuttavia, la giurisprudenza si divide: secondo le sentenze del Tribunale di Brescia, n. 1908 del 28/09/2020, e del Tribunale di Roma, n. 18303 del 17/09/2015, si può ritenere vietata l’attività di B&b in condominio solo se nel regolamento è presente una clausola ad hoc votata all’unanimità e contenente un divieto specifico. In tale interpretazione, per entrare più nel dettaglio, il divieto vi è solo se espressamente descritto nel regolamento da un clausola specifica - e non rivolta alle attività commerciali interamente intese - visto che i B&b sono molto simili all’affittacamere e non comportano una modifica della destinazione d’uso dell’immobile. Chi pone in essere questa attività, dunque, non realizza un lavoro simile a quello di un albergo, ma piuttosto ad un normale affitto a breve termine. L’immobile, infatti, rimane accatastato come civile abitazione.

Diversa è, invece, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione secondo cui l’attività di affittacamere deve essere assimilata a quella di imprenditoria alberghiera. Il motivo è che, pur con le dovute proporzioni, il B&b presenta natura analoga ad un albergo e configura una vera e propria attività imprenditoriale (sentenza della Cassazione ordinanza n. 21562 del 7 ottobre 2020). Per la Suprema Corte, dunque, il B&b o affittacamere in condominio è da ritenersi vietato anche in presenza di una clausola generica nel regolamento sulle attività commerciali in quanto trattasi di un tipo di esercizio assimilabile a quello alberghiero. Il concetto alla base di tale ragionamento è che si è in presenza di un’attività a scopo di lucro e, dunque, commerciale. Con essa un soggetto ottiene infatti dei guadagni derivanti dalla prestazione sul mercato di un alloggio dietro corrispettivo per periodi più o meno brevi.