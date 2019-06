Roma, 5 giugno 2019 - Nove giovani su dieci scelgono aziende green, anche a costo di uno stipendio più basso. E' quanto emerge dallo studio di Espresso Communication, condotto in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno.

La ricerca evidenza che i millennials sono i nuovi vettori del cambiamento e della difesa dell'ambiente: l'etica e la responsabilità sociale dell'azienda sono il motore che orienta i giovani nella scelta dell'impiego. Da una recente indagine pubblicata dalla CNBC è emerso infatti che l'86% delle nuove generazioni dei lavoratori accetterebbe una riduzione del proprio stipendio pur di lavorare per un'azienda rispettosa del Pianeta.

E ancora, secondo una ricerca di GreenBiz, due giovani su tre non lavorerebbero per un'azienda che non abbia un forte impegno in campo ambientale e l'85% vorrebbe avere l'opportunità di farsi promotore di obiettivi ecosostenibili. I "green goals" hanno inoltre un forte impatto sulle relazioni sociali: una ricerca americana pubblicata sulla rivista Forbes ha evidenziato che le politiche di responsabilità sociale aumentano del 30% il capitale umano.

Come attrarre il cambiamento? Se le persone sono le protagoniste del cambiamento e dell'innovazione ambientale, allora la sensibilizzazione dei collaboratori è il primo passo per la costruzione di una solida responsabilità aziendale. Secondo quanto emerge da una indagine su The Guardian, il 63% dei lavoratori ritiene gli amministratori delegati poco credibili e poco attenti in relazione tematica ambientale. Ridefinire il significato di azienda socialmente responsabile e creare un solido capitale umano consapevole permetterebbe ai collaboratore di diventare reali agenti del cambiamento sociale, economico e ambientale.