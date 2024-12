Aziende digitali, ecco le nuove sfide per restare competitivi

Roma, 15 dicembre 2024 – Nell’era del business digitale, contraddistinta da un contesto in costante evoluzione, competitivo e incerto, l’innovazione digitale rappresenta una priorità strategica per le aziende che puntano a competere e crescere. Tuttavia, innovare non si limita all’adozione di nuove tecnologie: significa anche ideare e sviluppare prodotti, servizi, processi, modelli di business ed esperienze capaci di soddisfare le esigenze di clienti, dipendenti, partner e fornitori. Cerchiamo allora quali saranno le principali sfide che le imprese dovranno affrontare nel futuro per trasformare questa visione di innovazione digitale in realtà.

Intelligenza artificiale generativa

L'intelligenza artificiale generativa (GenAI) si distingue come uno strumento capace di produrre contenuti originali e personalizzati, tra cui testi, immagini, video, musica, codice e design. Questa tecnologia offre alle aziende la possibilità di:

- creare idee innovative;

- esplorare nuove opportunità di mercato;

- migliorare la qualità e l'efficienza dei propri prodotti e servizi;

- creare esperienze uniche e coinvolgenti per i clienti.

Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale, è fondamentale che le aziende sviluppino una collaborazione sinergica tra gli sviluppatori umani e le macchine, basata su una chiara comprensione degli obiettivi comuni, dei vincoli operativi, dei feedback e dei criteri di valutazione. Solo in questo modo si potrà maturare un vantaggio competitivo importante sulle concorrenti meno avvezze all’innovazione.

Investire in tecnologia

Le tecnologie digitali sono ormai un elemento imprescindibile per il successo aziendale, richiedendo investimenti costanti e sempre più consistenti per tenere il passo con le rapide evoluzioni del mercato e le crescenti aspettative dei clienti.

Nel 2024, la spesa per le tecnologie digitali è cresciuta a un ritmo sette volte superiore rispetto a quello dell'economia globale, arrivando a rappresentare il 65% degli investimenti complessivi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Tra le soluzioni più richieste spiccano:

- il 5G;

- l'internet delle cose (IoT);

- il cloud;

- la cybersecurity;

- la blockchain;

- le tecnologie immersive come la realtà aumentata e virtuale.

In questo scenario, le aziende devono gestire le risorse con grande attenzione, selezionando le tecnologie più idonee a soddisfare le proprie esigenze strategiche.

Un modello di business innovativo

Le piattaforme digitali rappresentano sistemi avanzati che facilitano la connessione e il coordinamento tra diversi attori, tra cui produttori, consumatori, intermediari, fornitori e partner. Questi ecosistemi promuovono lo scambio di beni, servizi, informazioni e valore, permettendo la creazione e la cattura di valore in maniera scalabile, flessibile e dinamica.

Grazie agli effetti di rete, all'analisi dei dati e all'intelligenza artificiale, le piattaforme digitali offrono opportunità senza precedenti per trasformare i modelli di business tradizionali. Tali modelli, basati su strutture lineari e gerarchiche, devono evolversi verso approcci innovativi che privilegiano la circolarità e la collaborazione. Per cogliere appieno i benefici di questa transizione, le aziende devono:

- ridefinire la loro proposta di valore;

- identificare nuovi segmenti di mercato;

- rivedere i canali di distribuzione;

- ottimizzare i flussi di entrate;

- rivalutare le modalità di interazione con clienti e fornitori.

Il giusto equilibrio

L'innovazione digitale non si limita alla tecnologia, ma coinvolge anche le persone e il pianeta. Le aziende devono quindi elaborare strategie per le risorse umane e la sostenibilità che siano coerenti con la loro visione di innovazione digitale.

Sul fronte delle risorse umane, le principali sfide riguardano la formazione, il reclutamento, la motivazione e la gestione dei talenti digitali, figure sempre più richieste e difficili da attrarre e trattenere.

Sul fronte della sostenibilità, le aziende sono chiamate a ridurre l'impatto ambientale e sociale delle loro attività, rispettare le normative e rispondere alle aspettative degli stakeholder, promuovendo al contempo la creazione di valore condiviso per la società.