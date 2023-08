Imprese danneggiate dall’alluvione, come funzionano i contributi delle Camere di Commercio

Roma, 1 agosto 2023 – Nelle more dell’aggiudicazione dei fondi statali alle imprese danneggiate dall’alluvione di maggio si muovono le Camere di Commercio. I contributi non hanno valori alti ma rappresentano un ristoro immediato per chi si dibatte nelle difficoltà di parare gli enormi danni inferti dai fiumi esondati, dalle piogge, dalle frane che hanno compromesso strade e interi territori dove operano le aziende colpite, molte delle quali stentano a riprendere quota. Già diverse le imprese che hanno inviato richiesta. Il sistema camerale promette aggiudicazioni rapide.

Le erogazioni passano attraverso un’apposita domanda e la regolarità dell’iscrizione al Registro delle Imprese. C’è tempo fino al 29 settembre e le richieste devono essere compilate sulla base della modulistica predisposta, trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. La domanda è esente dall’imposta di bollo e ogni impresa può presentare al massimo una domanda di contributo. Dovrà essere indicato, dunque, a quale localizzazione d’impresa si riferisce la richiesta di contributo.

Al modello base, generato dal sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, vanno allegate la domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione a dimostrazione dei danni subiti. Per la certificazione dei danni subiti e le attività di ripristino occorre indicare nel modulo di domanda i riferimenti della presentazione, agli organi competenti, secondo le modalità stabilite dall’Ocdpc n. 992 del 08/05/2023, del “Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”. In alternativa, lo può fare con l’esibizione di fatture emesse a partire dal 1° maggio 2023 e fino al momento della presentazione della domanda di contributo, relative alle attività di ripristino e/o di riavvio dell’attività produttiva, o con l’esibizione di perizie di quantificazione del danno.

Nella sola Emilia-Romagna la Regione ha stimato danni generali per 8,8 miliardi di euro, in cui rientrano attività produttive, abitazioni civili, infrastrutture, territori disastrati. Le relative Camere di Commercio, con i contributi di Unioncamere, hanno a disposizione poco più di 6 milioni di euro (2 milioni e mezzo li mette la Camera di Commercio della Romagna, altri 2 milioni e mezzo la Camera di Ravenna e Ferrara, 1.102.000 la Camera di Commercio di Bologna).

Ciascuna ha adottato un diverso sistema di distribuzione. Chi 2.500 euro subito a chiunque faccia domanda senza quantificare i danni ma abbia i requisiti richiesti (Camera di Commercio della Romagna, che per velocizzare la domanda ha prodotto anche un’apposita App, “Resistere”), chi fino a 7 mila euro con la quantificazione dei danni (Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna), chi un massimo di 5 mila euro (Camera di Commercio di Bologna). Ovviamente ogni misura di sostegno è assegnata a fondo perduto.