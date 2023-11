L’azienda che anticipa il bonus bebè, e non solo

Bologna, 20 novembre 2023 – C’è un azienda che anticipa il bonus bebé. E’ Coswell, impresa che ormai da diversi anni “punta con convinzione sulla sostenibilità così come punta da sempre sulla persona, punto nodale del proprio processo di crescita”, spiega Alessandro Ferrari, direttore delle risorse umane. Un investimento sulle persone che fa bene anche ai conti visto che Cosswell ha un fatturato consolidato che nel 2022 è stato di 245 milioni di euro contro i 174 milioni dell’anno 2021, oltre il 40% dunque.

I marchi

L’azienda nota per marchi come Biorepair, Blanx, L’Angelica, Prep e Bionsen rivolti al benessere della persona. All’interno del programma ESG c’è una ”S” che sempre di più impatta sulla qualità della vita lavorativa e sull’attrattività dell’azienda stessa e che indentifica le relazioni tra le persone all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno.

Risorse umane

E Alessandro Ferrari, direttore delle Risorse Umane Coswell, è la persona responsabile di una strategia che da anni mette al centro la persona tramite parole chiave come ascolto e solidarietà e a lui dunque compete la regia del processo che tende a far divenire l’azienda sempre più appetibile per giovani qualificati talenti, in sintonia con un progetto che partendo dalla sostenibilità ambientale va incontro a quella sensibilità personale che oggi rende le aziende apprezzabili per chi vi lavora oltre che per chi ne acquista i prodotti.

Progetto ECOswell

“Anzitutto c’è un progetto specifico - si chiama ECOswell ed è stato varato da alcuni anni - che coinvolge tutte le persone dell’azienda, i partner di filiera, gli stakeholder e i consumatori che quotidianamente ci sono fedeli scegliendoci. Le collaborazioni sono dunque molteplici e a vari livelli. Sul nostro sito è possibile trovarne svariati dettagli”, spiega Ferrari.

“Abbiamo, infatti, l’obiettivo di concepire i nostri prodotti fin dalla loro origine più riciclabili e sostenibili e di migliorare la sostenibilità dei nostri siti produttivi. Siamo consapevoli dell’importanza dell’impatto delle nostre attività sulle persone, sulla comunità e sull’ambiente e diamo da sempre grande importanza alle persone. L’ascolto dei dipendenti e delle loro esigenze è alla base della filosofia della nostra azienda. Mettere le persone al centro per noi significa rapportarsi con loro stando in ascolto. È un approccio che ha portato alla creazione di un clima positivo e di un ambiente di collaborazione che influisce sul lavoro di ognuno. Questo aiuta la nostra crescita. Perciò le iniziative rivolte ai nostri collaboratori hanno l’obiettivo di offrire un concreto aiuto in termini di servizi a loro e alle loro famiglie. È indubbio che questo influisce sulla serenità dell’ambiente di lavoro. Poi gli elementi del rispetto per l’ambiente e il clima ci sono connaturati e sono per noi strategici come ampliamente testimoniato dal nostro bilancio sociale”, aggiungre Ferrari.

“Il nostro impegno per il futuro – prosegue il direttore delle risorse umane – si concretizza in un obiettivo che si chiama progressiva riduzione di plastica vergine nei nostri prodotti, delle emissioni di gas serra e sostenibilità dei siti produttivi. Perseguiamo quotidianamente questi obiettivi impegnando tutte le funzioni aziendali in un unico grande sforzo. Abbiamo riprogettato e stiamo riprogettando a questo scopo impianti, prodotti e processi. I risultati già raggiunti sono incoraggianti e i dati del 2022 dicono più di mille parole: sono state complessivamente 648 le tonnellate di plastica vergine che non sono state immesse nell’ambiente nel 2022 per un totale di 2105 ton di CO2”.

“Oggi, specialmente i giovani, cercano nel posto di lavoro il luogo dove applicare impegno e passione, soddisfazione e retribuzione adeguata ma anche quel fantomatico mix che per tutti significa desiderio di una vita che non sia solo lavoro. Credo sia questo che ne ha fatto un tema ormai praticamente imprescindibile dall’attività lavorativa. Sul tema della S di ESG abbiamo diverse iniziative in atto, per aumentare il benessere dei nostri collaboratori ; la Sostenibilità, infatti, non è solo ambientale ma anche sociale e personale”, spiega Ferrari.

Bonus Bebè

È uno strumento che intende favorire le nascite e conciliare tempo di vita e lavoro in un momento pieno di gioia ma anche di difficoltà per la famiglia. Lo chiamiamo “bonus bebè”: fatto sta che quando arriva un nuovo bambino i genitori trovano un bonus una tantum in busta paga. Successivamente forniamo un contributo di 500 euro netti al mese a chi inserisce il bambino all’asilo nido, per tutta la durata del percorso. E’ un intervento che è stato attivato da inizio anno e che in qualche modo ha saputo anticipare gli interventi legislativi si solidarietà in atto a sostegno della famiglia. Abbiamo poi da tempo attivato altri servizi di sostegno ai nostri collaboratori.

Progetto Mobilità Green

Coswell incentiva la mobilità green, coprendo il 50% delle spese dell’abbonamento di chi va a lavorare con i mezzi pubblici. “E’ una misura molto apprezzata, soprattutto dai collaboratori più giovani”.

Fondo di solidarietà

È finanziato dall’azienda e i collaboratori possono chiedere il suo intervento per fare fronte a momenti imprevisti di difficoltà, come ad esempio una malattia o altre emergenze. Ha lo scopo di finanziare spese impreviste legate ad un evento avverso. Le richieste sono valutate da un Comitato appositamente costituito di cui fa parte anche un rappresentante sindacale delle R.S.U. Dopo la valutazione positiva del caso, viene erogato il contributo alla famiglia.

Sportello “Ti Ascolto”

Si tratta di uno sportello gestito da psicologi professionisti che supporta i collaboratori che vivono un momento di difficoltà e sentono il bisogno del confronto e del supporto di un professionista. Il servizio è gratuitoi e garantisce l’assoluto anonimato.

“Abbiamo svolto vari Progetti di prevenzione medica per i nostri collaboratori e continueremo ad offrire screening gratuiti su base volontaria, coerentemente con i nostri progetti di Benessere”, conclude Ferrari.