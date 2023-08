Axa, utile a 4 miliardi in linea con i target

di Egidio Scala

Molto positivi i risultati del primo semestre per il Gruppo Axa presentati nella giornata di ieri. I premi lordi contabilizzati sono cresciuti del 2% a 55,7 miliardi con la spinta del ’Property&Casuality’ (+6%) che è stata compensata dal calo del ’Life&Health’ e dell’asset management. L’utile operativo al netto di voci straordinarie si attesta a 4,1 miliardi, in aumento del 5%, ed è in linea con il raggiungimento del target fissato per fine 2023 di 7,5 miliardi di euro e un ’Solvency II ratio’ pari a 235% in aumento di 20 punti.

"Axa ha conseguito un’altra buona serie di risultati nella prima metà del 2023, riflettendo la forza del nostro modello di business", ha dichiarato Thomas Buberl, Chief Executive Officer di AXA. "Rimaniamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia – ha continuato Buberl – costruita su due pilastri bilanciati tra Commercial Lines e il business retail".

Non solo. Sempre ieri è stata l’occasione per presentare una grande acquisizione in ambito salute che avrà impatto sull’Europa e sull’Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e servizi al cliente. SI tratta dell’irlandese Laya Healthcare dalla controllata di Aig, Corebridge Financial, acquisita per 650 milioni di euro. Laya genera circa 800 milioni di euro di premi annui e conta circa 700mila assicurati.

Patrick Cohen a poco più di un mese dal suo ingresso come Ceo Europe & Health ha commentato: "Siamo molto lieti di unire le forze con Laya Healthcare, un’azienda riconosciuta in Irlanda per il suo incrollabile servizio clienti, il suo forte brand e la sua expertise tecnica".

"Questa transazione – ha illustrato lo stesso Cohen – offre un’opportunità unica per rafforzare la nostra presenza in uno dei nostri principali mercati europei attraverso l’acquisizione di un attore leader che si adatta perfettamente alla cultura di AXA. Attraverso la sua incessante attenzione all’innovazione e all’esperienza cliente, Laya apporterà risorse inestimabili al nostro più ampio business Salute, soprattutto in termini di digitalizzazione del percorso sanitario e di fornitura di servizi salute correlati".

Rispetto all’Italia e ai risultati del primo semestre, Patrick Cohen – che nei due anni alla guida di Axa France ha portato risultati record in termini di modernizzazione e soddisfazione clienti – ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati nel P&C. Cresciamo sia nel settore retail che in quello delle Commercial Lines: è stata una crescita costante negli anni. Stiamo migliorando le nostre capacità in questo ambito – ha ribadito – e continuiamo a crescere mostrando una buona qualità del business".

"In ambito Risparmio – ha concluso Cohen –, in questa prima metà dell’anno si riflette il contesto in cui ci muoviamo, caratterizzato dalla volatilità del mercato che determina un rallentamento delle UL, anche in uno scenario di rialzo dei tassi di interesse e una certa concorrenza dei titoli di stato. Il team in Italia è in prima linea per guidare l’innovazione per proporre la migliore offerta ai clienti e per riavviare la crescita in questo settore".