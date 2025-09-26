Axa Italia a scuola contro la violenza di genere

Axa Italia scende in campo contro la violenza di genere. Dall’autunno del 2024 alla primavera del 2025, con il progetto "La fatica di essere Medie", sono stati coinvolti oltre 1.200 studenti in venti scuole italiane. E quest’anno si replica. Dall’alleanza fra il gruppo multinazionale del settore assicurativi e finanziario e la fondazione "Una Nessuna e Centomila" nasce "TokTok, Chi è?"

Il titolo dell’iniziativa, presentata a Napoli, è un chiaro richiamo ai giochi dell’infanzia anche se il progetto punta alla fascia dei preadolescenti, una fase della crescita delicata e spesso invisibile, ragazzi in un’età di transizione, segnata da fragilità, domande e cambiamenti, spesso con pochi strumenti per esprimersi.

"L’iniziativa nasce proprio per aprire una porta, fermarsi ad ascoltare chi si affaccia alla vita", dichiara Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. L’amministratrice delegata di Axa Italia, Chiara Soldano, sottolinea come "la tutela delle donne e la valorizzazione dei loro talenti rientrano in una sfida ampia: costruire società più inclusive e resilienti. Una sfida che chiama in causa tutti gli attori sociali, con un ruolo chiave per le assicurazioni, nate per proteggere e offrire strumenti per affrontare il futuro con maggiore serenità". "Un dialogo con le nuove generazioni – ha concluso – per costruire un futuro in cui essere donna non rappresenti più un rischio".

Il progetto toccherà tre scuole italiane – una al Nord, una al Centro e una al Sud – seguendo tre classi per ciascun istituto lungo tutto l’anno scolastico. Una risposta concreta a un’urgenza educativa, intercettata anche grazie al dialogo continuo con il corpo docente, che negli ultimi due anni ha manifestato un forte bisogno di supporto, strumenti e accompagnamento. Il messaggio contro la violenza di genere è stato rafforzato da un’installazione urbana partecipativa firmata da Greg Goya, artista internazionale noto per la sua arte pubblica interattiva. La sua "Mirrored Wounds", allestita in via Partenope a Napoli vuole essere uno spazio fisico e simbolico dove cittadini e cittadine possono lasciare un segno, un pensiero, una parola contro ogni forma di violenza.

a.t.