Axa a Milano contro la crisi climatica: la Dolomite Conference

Da domani fino a sabato a Trento e domenica a Bolzano, si terrà la seconda edizione della “Dolomite Conference sulla Governance Globale per il Cambiamento Climatico”, ideata da Vision Think Tank, diretta da Francesco Grillo, con AXA Italia e Autostrada del Brennero e in collaborazione con l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università di Trento e la Oxford Blavatnik School of Governance. L’importanza della Dolomite Conference è data dell’urgenza di mettere in campo risposte concrete su un tema che riguarda la sopravvivenza della società. "La questione del cambiamento climatico – spiega Francesco Grillo – non è solo la più grande delle sfide del ventunesimo secolo. È anche la crisi che ci costringerà a fare i conti con l’inadeguatezza di un sistema di governo pensato per un secolo completamente diverso". Le quattro le macro domande cui si cercherà di dare risposta durante i diversi incontri saranno: come rendere il cambiamento climatico e la transizione energetica una priorità per tutti; come mettere a punto le sperimentazioni per raggiungere zero e missioni e zero rifiuti; trovare i meccanismi migliori per orientare investimenti privati verso la sostenibilità; trovare un modo per costruire meccanismi di rappresentanza globale, in modo da rivolgersi sempre di più alle nuove generazioni. A partecipare a questa seconda edizione, oltre a più di ottanta accademici, giornalisti e imprenditori, anche rappresentanti da tutto il mondo: dalla Cina agli Stati Uniti, dall’India agli Emirati Arabi. L’obiettivo finale è quello di sviluppare un progetto comune nel “Manifesto delle Dolomiti”, che verrà presentato alla Conferenza delle Parti, Cop28, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Elena Capilupi